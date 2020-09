Título em jogo com torcida

CB Correio Braziliense

O rolo compressor alemão Bayern de Munique, vencedor da Liga dos Campeões, e o espanhol Sevilla, que conquistou a Liga Europa, decidem, hoje, a Supercopa da Europa, evento que deve marcar a volta dos torcedores aos estádios, embora a presença do público em Budapeste (Hungria), local da partida, continue ameaçada pela pandemia.

As arquibancadas do novo estádio Puskas, em Budapeste, não estarão vazias: pela primeira vez desde março, um estádio europeu abre as portas ao grande público. Foram colocados à venda 30% dos 68 mil lugares da arena, ou seja, cerca de 20 mil espectadores no grande teste da Uefa.