Bayern festeja título em decisão com público na Hungria

CB Correio Braziliense

O Bayern de Munique conquistou, ontem, a Supercopa da Uefa ao derrotar o Sevilla por 2 x 1 na prorrogação, no estádio Puskas Arenas, em Budapeste, na primeira partida europeia com público desde março.

O atacante argentino Lucas Ocampos abriu o placar de pênalti, aos 13 minutos, mas o meia Leon Goretzka empatou aos 34. Já na prorrogação, Javi Martínez decretou a vitória por 2 x 1 com uma cabeçada indefensável.

O Bayern conquista, assim, a sua segunda Supercopa depois daquela que venceu em 2013 contra o Chelsea nos pênaltis (5 x 4). Naquele jogo, Martinez também marcou, embora, nessa ocasião, ele tenha empatado a partida em 2 x 2 e forçado a disputa nas penalidades máximas.

“Tive a impressão de que não estávamos sofrendo tanto na prorrogação e a sensação de que poderíamos atacá-los novamente, mas eles marcaram o gol e depois fizeram mudanças defensivas, fortaleceram-se no meio-campo e isso tornou impossível para nós”, disse o técnico do Sevilla, Julen Lopetegui, após o jogo.

Ao longo da partida, o Sevilla conseguiu apenas frear, mas não se impor sobre o Bayern, que teve de se empenhar bastante nesta quinta-feira diante de 15 mil espectadores, que ocuparam as arquibancadas de uma Arena Puskas com capacidade para 68 mil espectadores, apesar da ameaça sempre presente da covid-19.

Em meio aos gritos dos espectadores, as duas equipes lutaram para conquistar a Supercopa da Europa, e a partida acabou sendo decidida no tempo extra. Ocampos havia aberto o placar para o Sevilla, mas Goretzka empatou no tempo normal. Na prorrogação, Javi Martínez garantiu o troféu.