Ex-chefe da Ferrari assume a presidência

A Fórmula 1 anunciou, ontem, que terá um novo chefe. O italiano Stefano Domenicali assume o posto de presidente da categoria a partir de 2021 no lugar do americano Chase Carey. O próximo chefão da F-1 tem no currículo a experiência de ter liderado a Ferrari de 2008 a 2014 e nos últimos anos esteve no cargo de diretor-executivo da Lamborghini e no papel de presidente da comissão de monopostos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

“Estou emocionado em me juntar à organização Fórmula 1, um esporte que sempre fez parte da minha vida. Eu nasci em Imola e vivi em Monza. Permaneci conectado com o esporte por meio do meu trabalho na FIA e estou ansioso para me conectar com as equipes, promotores, patrocinadores e muitos parceiros da Fórmula 1”, disse Domenicali. O italiano tem formação em administração e negócios e iniciou a carreira no automobilismo como funcionário do departamento financeiro da Ferrari. De saída do cargo de chefe da Fórmula 1, Carey ocupará o posto de diretor não executivo da categoria.

Transmissão

A Rio Motorsports confirmou, ontem, que é a nova detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. O acordo, que terá duração de cinco anos, vale para transmissão em canais abertos, fechados e serviços de streaming. Segundo a holding, as negociações com veículos interessados foram iniciadas.

Estima-se que, com a aquisição, a Rio Motorsports possa ter faturamento superior a R$ 3 bilhões. Este valor é baseado nos números que a própria Rede Globo obteve com a exibição das corridas. O rendimento anual da emissora em seu último ciclo foi de R$ 600 milhões. A compra dos direitos de transmissão trouxe, também, uma novidade que até então não existia no país: a F1TV Pro, o serviço de streaming da categoria.