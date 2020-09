Gama bate o Brasiliense no Bezerrão

PS Philipe Santos

Após 12 anos, Brasiliense e Gama voltaram a se enfrentar em um torneio de âmbito nacional. Em uma partida animada, as duas equipes lembraram o tempo em que o clássico Verde-Amarelo era disputado na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, o Periquito saiu melhor e venceu o arquirrival por 2 x 1 em casa, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

No Bezerrão, os principais times do Distrito Federal fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Brasiliense criou o maior número de chances e finalizou três vezes com muito perigo contra a meta de Rodrigo Calaça, que, inspirado, evitou que o Jacaré balançasse as redes.

Já o Gama foi mais eficiente e aproveitou a chance que teve na bola parada. Aos 18 minutos, o volante Wallace fez valer a lei do ex após Andrei Alba cobrar falta com perfeição na cabeça do camisa 5. O volante subiu sozinho e desviou sem chances para Fernando Henrique.

No começo do segundo tempo, as coisas mudaram logo aos dois minutos. Em cobrança de pênalti, o meia Douglas superou Calaça e empatou a partida. Nos 10 minutos seguidos, o Jacaré pressionou em busca da virada, sem sucesso.

O Gama voltou a balançar as redes e novamente em bola parada. Em cobrança de escanteio, Andrei Alba mandou a bola no primeiro pau e, após desvio, ela sobrou limpa para o capitão e zagueiro do Periquito, Emerson, escorar na pequena área para o gol.

Nos minutos seguintes, o jogo caiu de intensidade. No fim, o Jacaré voltou a criar oportunidades, mas parou novamente em grande atuação de Calaça, que evitou os gols de Neto Baiano e Peninha.

Com o resultado, o Gama divide a liderança do grupo com o Tupynambás-MG, mas fica em segundo devido ao saldo de gols. Já o Brasiliense caiu para o quarto lugar, mas permanece na zona de classificação para próxima fase da Série D.