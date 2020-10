Minas perde para o Corinthians

MN Maíra Nunes

(crédito: Patricy Albuquerque/Minas Brasília)

Com 35 graus e umidade de 14%, o Minas Brasília perdeu para o Corinthians, ontem, no Bezerrão, pela 12ª rodada do Brasileiro A1. O destaque ficou por conta de uma brasiliense que, agora, atua pelo Corinthians. Victória Albuquerque marcou duas vezes no triunfo por 4 x 1 sobre o ex-clube.

Revelada no Minas Brasília, Victória era jogadora das categorias de base da Seleção Brasileira quando começou a chamar a atenção também de outros times do país. Após a campanha que rendeu o título da Série A2 à equipe brasiliense em 2018, Vic foi contratada pelo Corinthians. Na primeira vez que reencontrou a equipe da cidade natal, em 2019, a meia atacante marcou três gols. Neste ano, voltou a ser decisiva e fez valer a “lei do ex” em mais uma vitória do Corinthians.

Antes da Victória balançar as redes, porém, foi a atacante Giovanna Crivelari quem mostrou o poder ofensivo do time. Aos 17 minutos, Andressinha fez fila entre as defensoras na entrada da área, puxou a marcação e deixou a bola para Crivelari, livre, de frente com a goleira Thalia, abrir o placar. Quatro minutos depois, foi a vez da Zanotti aprofundar o passe para encontrar Adriana Leal na linha de fundo, pela lateral esquerda do gol. Novamente, Crivelari, bem localizada na área, marcou no rebote, após a primeira tentativa ter sido defendida pela Thalia.

Após a pausa para a hidratação, o time candango voltou um pouco melhor. Em uma bobeira do Corinthians, Katrine cruzou na área, a defesa falhou na tentativa de afastar a bola, que sobrou para Gabi Arcanjo, sozinha, apenas tirar da goleira Lelê. O gol do Minas Brasília que diminuiu a diferença para 2 x 1 ajudou a acalmar o elenco, mas o time mostrou empenho. Porém, o adversário exibe muita qualidade na troca de passes e paciência até conseguir acelerar a transição, com lançamentos precisos que furam a defesa candanga.

O terceiro gol do Corinthians começou com Katiurscia. Ela inverteu bola para Victória infiltrar na entrada da área, nas costas da defesa. A ex-atacante do Brasília dominou a bola ajeitando para bater cruzado. Foi da Victória também o quarto e último gol do jogo, já no segundo tempo, após passe de Gabi Nunes pelo meio.