Campeão classificado

Não foram os mesmos 5 x 0 da altitude de Quito, mas o Flamengo se vingou em grande estilo do Independiente del Valle: com goleada por 4 x 0 e a classificação às oitavas de final da Libertadores. Beneficiado pela inesperada derrota do Júnior Barranquilla, em casa, diante do Barcelona, os cariocas carimbaram a vaga com uma rodada de antecedência.

Mesmo sem os reforços liberados da covid-19, o Flamengo mostrou a força de atual campeão. Bruno Henrique saiu do banco para marcar duas vezes e fechar a goleada. Lincoln e Pedro fizeram os outros gols.

O Flamengo disputará a liderança da chave na rodada final, diante dos colombianos do Júnior, precisando só de um empate. O único fato negativo do jogo foi o entorse de tornozelo do artilheiro Gabriel Barbosa, que pisou em falso no gramado cheio de areia e acabou substituído ainda no primeiro tempo.

Mal soou o apito inicial e Pedro já aparecia na frente do goleiro Pinos. Um aviso que o Flamengo seria pressão total. Gabriel quase fez aos dois minutos. Antes dos 10, os cariocas ainda chegariam com Arrascaeta e Gerson.

O repertório era grande, diante de um rival que também mostrava coragem. Hugo Souza, destaque ao ser lançado contra o Palmeiras, foi testado algumas vezes e mostrou firmeza no gol. Era o famoso lá e cá. Chance de um lado, resposta do outro. Lincoln tentou de cabeça e Gabriel Barbosa, do meio de campo.

O Flamengo de pressão total finalmente chegou ao gol, com assinatura da base. Matheuzinho cruzou e Lincoln não desperdiçou. Pouco tempo depois, Pedro ampliou após recuperação linda de Lincoln e passe preciso de Thiago Maia.

A primeira etapa só não foi perfeita por causa de nova lesão de Gabriel. O artilheiro rubro-negro pisou em falso e torceu o tornozelo. Deu lugar a Bruno Henrique.

Ironia do destino, após rebote do goleiro, já na fase final, quem apareceria para ampliar? Bruno Henrique. O substituto de Gabriel entrou cheio de disposição. Ele transformaria a vitória em goleada com estilo. Recebeu de Arrascaeta, driblou o goleiro e fez o quarto.

Jordi Guerrero, então, lançou outros recuperados da covid-19. Isla, Diego e Michael entraram e mostraram que também estavam “engasgados” com os equatorianos, mas o quinto gol não saiu.



River Plate elimina São Paulo

O São Paulo está eliminado da Copa Libertadores de 2020. A equipe perdeu por 2 x 1 para o River Plate, na Argentina, ontem, e não terá mais chances de classificação para a próxima fase na rodada final do Grupo D. Mais uma queda do time, que vem acumulando vexames nos últimos anos.

Como consolo, o São Paulo vai brigar na última rodada por uma vaga na Copa Sul-Americana. Em 20 de outubro, o time recebe o Binacional, no Morumbi, e só não pode perder para assegurar o lugar no torneio. Na Libertadores, LDU e River Plate avançam para as oitavas de final.

Time brasileiro mais vencedor da Libertadores, com três títulos, ao lado de Santos e Grêmio, o São Paulo vê seus tempos de glórias cada vez mais distantes. Em 20 edições disputadas do torneio, é a quarta vez que a equipe não avança da fase de grupos — as outras haviam sido em 1978, 1982 e 1987. A pior campanha foi no ano passado, quando caiu para o modesto Talleres ainda na segunda fase preliminar.



Palmeiras vai ao mata-mata

Com um segundo tempo arrasador, o Palmeiras está garantido nas oitavas de final da Libertadores. Cheio de novidades, a equipe acabou com a incômoda série de três empates seguidos em grande estilo, ao golear o Bolívar por 5 x 0, ontem, no Allianz Parque. Com 13 pontos e a confiança de volta, o time de Vanderlei Luxemburgo tem ótima chance de fechar a fase na liderança geral da competição.

Novidades na escalação, os atacantes Willian, Wesley e Rony, além do meia Raphael Veiga, deixaram sua marca. O outro gol foi de Viña. Weverton fez boas defesas quando o time vencia por 1 x 0 e também se destacou. “Para mim e para o grupo significa muito essa vaga garantida. Também a oportunidade de estar jogando e poder dar o máximo”, afirmou Wesely, que dedicou o seu primeiro gol para a namorada.

Calmaria

O Palmeiras volta a jogar pela Libertadores daqui a 21 dias. E novamente no Allianz Parque. Receberá o Tigre, da Argentina, e buscará nova vitória para garantir o topo entre os primeiros colocados e a possibilidade de sempre decidir em casa nos duelos do mata-mata.

Mas a chave agora se volta ao Brasileirão, no qual terá sequência de cinco jogos para melhorar seu desempenho e tentar se aproximar do líder Atlético-MG. Apesar de invicto, o Palmeiras empatou sete dos 11 jogos disputados na competição e está a cinco pontos dos mineiros.

Lyon apresenta Paquetá

O meia Lucas Paquetá, de 23 anos, assinou, ontem, contrato de cinco temporadas com o Lyon.

O time pagou ao Milan R$ 131 milhões. O Flamengo receberá cerca de R$ 5,3 milhões por ser clube formador. Outra notícia de ontem na França é que não haverá punição ao atacante Neymar e ao zagueiro Álvaro González após denúncia de injúria racial feita pelo brasileiro por falta de provas.