Brasiliense arranca empate

CB Correio Braziliense

O futebol candango manteve seus dois representantes na zona de classificação para o mata-mata da Série D após a conclusão da terceira rodada do Grupo A-6. Ontem, o Brasiliense arrancou empate por 1 x 1 com o Bahia de Feira, fora de casa, graças ao gol de pênalti de Marco Aurélio. O Jacaré ocupa o quarto lugar com quatro pontos, cinco atrás do líder isolado Gamam que bateu o Villa Nova por 1 x 0, na quarta-feira.



Série D

P J V SG

1. Gama 9 3 3 3

2. Tupynambás-MG 7 3 2 3

3. Atlético-BA 6 3 2 5

4. Brasiliense 4 3 1 1

5. Bahia de Feira-BA 4 3 1 1

6. Villa Nova-MG 3 3 1 -1

7. Caldense-MG 1 3 0 -5

8. Palmas-TO 0 3 0 -7



4ª rodada

Amanhã

16h30 Gama x Caldense

Domingo

15h Brasiliense x Atlético-BA

16h Palmas x Bahia de Feira

Villa Nova x Tupynambás