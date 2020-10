MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Peter Powell/AFP)

Liverpool, atual campeão inglês e mundial. Manchester City, o time de Pep Guardiola. Bayern de Munique, o detentor do título da Liga dos Campeões da Europa. Barcelona, a trupe do jogador eleito seis vezes melhor do mundo Lionel Messi. Manchester United, recordista da Premier League com 20 troféus. Flamengo, vencedor da última edição da Libertadores. O que há em comum entre essas camisas pesadas do futebol?

Todas sofreram goleadas inacreditáveis depois da retomada do futebol em meio à pandemia do novo coronavírus. Os últimos placares bizarros foram registrados ontem, na badalada Premier League. O Liverpool, melhor time do mundo, foi humilhado por 7 x 2 pelo Aston Villa, no Villa Park, pela quarta rodada do Inglês.

Os Reds não sofriam sete gols no campeonato desde uma partida com o mesmo placar contra o Tottenham, em 1963. É, também, a primeira vez desde 1953 que um atual campeão da Inglaterra sofre sete gols. O time comandado por Jürgen Klopp não contou com Alisson. O goleiro está lesionado, foi cortado por Tite da convocação para a estreia do Brasil nas Eliminatórias e substituído por Ederson. Sadio Mané também desfalcou o time. O atacante senegalês testou positivo para covid-19.

Considerado um dos técnicos mais retranqueiros do mundo, o português José Mourinho calou os críticos, ontem, no estádio Old Trafford. O Tottenham humilhou o Manchester United — ex-clube do Special One — por 6 x 1. É a maior goleada do time londrino sobre os Diabos Vermelhos, igualando o placar de 1932. No meio da semana, o Tottenham havia feito 7 x 2 no Maccabi Haifa, de Israel, pela fase classificatória para a Liga Europa.

Na rodada anterior, outro Manchester, o City, havia amargado resultado bizarro no Campeonato Inglês. Sofreu 5 x 2 do Leicester City, no Etihad Stadium. Foi a primeira vez que um time comandado por Pep Guardiola sofreu cinco gols em uma partida. O catalão iniciou a carreira em 2012.

O mundo bizarro da pandemia ignora peso de camisa. Um mês depois de encantar o planeta na conquista da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique apanhou por 4 x 1 do Hoffenheim na Bundesliga. Um mês antes, o time bávaro havia surrado o Barcelona de Lionel por 8 x 2 nas quartas de final da Champions League.

Não está fácil nem para o atual campeão da América do Sul. No mês passado, o Independiente del Valle impôs 5 x 0 ao Flamengo na terceira rodada da Libertadores. O rubro-negro quase devolveu o placar, no Maracanã. Bateu o adversário por 4 x 0, na quarta-feira passada.