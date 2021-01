Colorado nas nuvens

DQ DANILO QUEIROZ

A 32ª rodada da Séria A do Campeonato Brasileiro beirou a perfeição para o Internacional. No sábado, dois concorrentes diretos tropeçaram: o Atlético-MG foi derrotado por 3 x 2 para o Vasco e o São Paulo empatou por 1 x 1 com o Coritiba. No domingo, os Colorados colecionaram alegrias. No Beira-Rio, o time venceu o clássico contra o Grêmio, de virada, por 2 x 1, e encerrou um jejum de mais de dois anos - ou 11 jogos - contra o rival. Para melhorar, o Flamengo, outro rival direto, perdeu para o Athletico-PR por 2 x 1.

Na tabela, o magnífico cenário do fim de semana significou quatro pontos de vantagem para o Colorado, que soma 62 pontos contra 58 do São Paulo, 55 do Flamengo e 54 do Atlético-MG. As projeções matemáticas das probabilidades de título de cada concorrente também passaram a apontar mais para o lado do Internacional. Segundo o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, os gaúchos têm 75% de chance de terminar o campeonato em primeiro lugar contra 10% dos paulistas, 7% dos mineiros e 6% dos cariocas.

Apesar dos jogos adiados na competição - Flamengo e Atlético-MG ainda têm um a menos -, os resultados da rodada deram ao Inter o status de ser o único time a depender das próprias forças para ser campeão nacional. Se administrar a vantagem atual de quatro pontos, o Colorado poderia ter o jogo do título na 37ª rodada, justamente contra o rubro-negro carioca, no Maracanã. Os gaúchos terão outros cinco jogos no Brasileirão: pegarão Bragantino, Sport e Corinthians, no Beira-Rio, e visitarão Athletico-PR e Vasco.

Ao vencer o Gre-Nal, o Internacional não só se consolidou em primeiro como também igualou um recorde instituído pelo Flamengo durante a conquista do Brasileirão de 2019. Com oito vitórias consecutivas, Abel Braga alcançou o mesmo número de triunfos em sequência do melhor momento do rubro-negro sob o comando de Jorge Jesus na competição nacional. Antes, apenas o Cruzeiro havia alcançado tal feito na temporada de 2003, mas com uma ressalva: na ocasião, o torneio era disputado com 24 times.

Os 24 pontos conquistados em sequência fizeram o time colorado saltar do sexto lugar para a liderança isolada do torneio. Além disso, o Colorado também puxou para si o famigerado rótulo de “sorte de campeão”, quando tudo conspira a favor de um candidato à taça. Na vitória contra o Grêmio, por exemplo, os três pontos foram conquistados nos oito minutos de acréscimo - empate aos 45 e virada, de pênalti, aos 53. Após vencer o São Paulo por 5 x 1, Abel Braga já havia citado a condição. “Não é uma atuação de campeão, mas está tendo uma sorte que normalmente o campeão tem. Vou rezar para que continue.”



Técnicos rivais enfrentam pressão no cargo

No Internacional, o técnico Abel Braga trabalha com prazo de validade definido. Com o clube já acertou com Miguel Angel Ramírez para a próxima temporada, o atual treinador deve permanecer no cargo somente até o fim do Campeonato Brasileiro, mesmo terminando a competição com a taça. A condição contratual, aliada ao bom momento atravessado pelo Colorado, dá a Abel uma tranquilidade maior para conduzir o trabalho à frente do time. Nos concorrentes, entretanto, o cenário é bem mais agitado.

Após emendar uma série negativa de cinco jogos sem vencer e perder a vantagem de sete pontos na liderança do Brasileirão, Fernando Diniz viu a pressão por uma demissão ficar cada dia maior no São Paulo. Contestado pelos torcedores, o treinador segue bancado pela diretoria tricolor. Porém, a permanência para a próxima temporada já está praticamente descartada e o técnico segue no cargo por haver um consenso de que uma troca de comando, neste momento, poderia prejudicar o time na reta final do campeonato.

No Flamengo, Rogério Ceni também não vive os melhores dias. Sem conseguir engatar uma sequência de boas apresentações, o treinador viu as cobranças aumentarem na derrota para o Athletico-PR, quando foi bastante criticado pelas escolhas feitas, principalmente nas substituições. Ontem, os cartolas rubro-negros optaram por mantê-lo no cargo por não enxergarem uma opção rápida para substituí-lo. Porém, o trabalho do ex-goleiro segue sob vigilância constante no Ninho do Urubu.

Antes com status de intocável, o técnico Jorge Sampaoli começa a experimentar a desconfiança da torcida do Atlético-MG. Ontem, em protesto realizado na frente da sede do clube mineiro, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, membros de uma torcida organizada do Galo exibiram uma faixa com os dizeres “muito investimento e pouco futebol”. A oscilação do time é a principal causa da insatisfação. Apesar das cobranças, porém, a demissão do técnico argentino não está sendo cogitada. (DQ)

Jogos adiados agitam a tabela

O início da última semana de janeiro servirá para organizar, em parte, a conta de jogos atrasados na tabela da Série A. Hoje, quatro times irão igualar o número de partidas em relação à quantidade de rodadas já disputadas. Às 20h, em partida da 1ª rodada, o Palmeiras recebe o Vasco, no Allianz Parque. No mesmo horário, Atlético-MG joga contra o Santos, no Mineirão, em duelo adiado da 28ª rodada. Depois disso, haverá somente mais dois compromissos pendentes entre Bahia e Corinthians e Grêmio e Flamengo, ambos marcados para quinta-feira.

Focado na final da Libertadores no próximo sábado, o Palmeiras encerra a maratona de jogos sem força máxima. Vindo de duas derrotas, Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Emerson Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros desfalques são o atacante Wesley e Luan Silva, ambos lesionados. A boa notícia fica por conta do atacante Rony, que pode voltar ao time. Livre de dores musculares, o jogador retornou aos treinos, ontem, e ficou novamente à disposição.

Um pouco mais longe da “zona da confusão”, Vanderlei Luxemburgo prevê o Vasco com a mesma garra apresentada na vitória de sábado sobre o Atlético-MG. Sem problemas físicos e de suspensão, o técnico deve repetir o mesmo time titular da última rodada. Na briga contra o rebaixamento, os três pontos podem colocar o cruzmaltino em uma situação bastante confortável, abrindo seis de margem para o Bahia, primeira equipe entre as quatro últimas da classificação.

Após perder terreno na luta pela taça ao somar somente um ponto em dois jogos fora de casa, o Atlético-MG aposta no fator casa para voltar a crescer. No Mineirão, o time tem o melhor aproveitamento entre os 20 participantes do Brasileirão: 80%, com 11 vitórias, três empates e uma derrota. Mesmo com a derrota para o Vasco, o técnico Jorge Sampaoli deve manter a base do time para o duelo com o Santos. A novidade deve ser o retorno do zagueiro Réver.

Também finalista da Libertadores, o Santos optou por se concentrar somente na decisão da competição continental. Com isso, o técnico Cuca relacionou um time praticamente formado por reservas para enfrentar o Atlético-MG em Minas Gerais. Dos titulares da equipe, apenas o goleiro John deve ser utilizado contra os mineiros. Os demais seguem se preparando para jogar, sábado, no Maracanã. Dividido em dois, o elenco se reunirá, amanhã, no Rio de Janeiro, onde finalizará a preparação.

Bragantino vence o Corinthians e mira a Liberta

O Bragantino segue em grande fase no Campeonato Brasileiro. Ontem, o Massa Bruta ganhou a terceira partida seguida na competição nacional ao superar o Corinthians, por 2 x 0, na arena alvinegra. Com o resultado, a equipe de Bragança Paulista segue sonhando com uma vaga na Libertadores. Com 44 pontos, está a sete do Grêmio, o primeiro time no G-6. Com o tropeço em casa, o Timão estacionou no 10º lugar, com 45 pontos ganhos.

Em um vacilo corintiano, o Bragantino saltou na frente do placar logo no primeiro minuto de jogo. Após Fábio Santos errar na saída de bola, Helinho chutou de fora da área, sem chances para Cássio. Mesmo com o baque inicial, o Corinthians criou chances. Mateus Vital, Ramiro e Fagner arriscaram de longe, mas pararam em Cleiton. O goleiro ainda brilhou novamente em chute de Cazares. Aos 41, os visitantes aumentaram. Claudinho recebeu ótima assistência de Ytalo, após passe de Aderlan, e tocou na saída de Cássio.

Na etapa final, o Bragantino adiantou a marcação e dificultou a vida corintiana. O alvinegro só assustou aos 20 minutos, com Otero de fora da área. Aos 26, Cleiton salvou os visitantes novamente em bom chute de Ramiro. Do outro lado, Cássio também se destacou em cabeçada de Ligger, mas o triunfo estava encaminhado para o lado do Massa Bruta. “Muito feliz pela vitória. É difícil vencer o Corinthians aqui e conseguimos um grande resultado. Pouco a pouco vamos alcançando os objetivos. O nosso maior era permanecer na Série A após subir e cumprimos", vibrou o zagueiro Léo Ortiz.

Cruzeiro e Felipão rescindem

O técnico Luiz Felipe Scolari deixou o comando-técnico do Cruzeiro ontem. Em nota oficial, o clube mineiro afirmou que a decisão de encerrar o vínculo antes do previsto foi tomada “em consenso”. O treinador assumiu o comando do time em outubro de 2020 e tinha contrato até o fim da temporada 2022. No cargo, o treinador ajudou o time na luta contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ficou longe de conseguir o acesso para a elite nacional, principal meta celeste no ano.