Por vaga, Gama visita o Remo

Após iniciar bem a temporada com uma vitória por 2 x 0 sobre o Santos-AP, na primeira fase da Copa Verde, o Gama volta a campo, hoje, para um desafio ainda maior pela competição regional. Às 16h, o alviverde candango entra no gramado do Estádio Mangueirão, em Belém (PA), para medir forças com o Remo, pelas oitavas de final. Com caráter decisivo, a partida vale vaga para o vencedor. Em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis.

Nos primeiros 90 minutos jogados no ano, o Gama deixou uma boa impressão ao torcedor. Sem desfalques e com o bom desempenho do time, o técnico Victor Santana deve repetir a formação do último jogo. Em uma rotina frenética e dividindo atenções com a final da Série C do Campeonato Brasileiro — na ida foi goleado por 5 x 1 para o Vila Nova —, o Remo enfrenta um surto de covid-19. Com a doença, cinco nomes seguem fora.

Ciente do nível do Remo e das dificuldades do jogo, o atacante Caíque Santos destacou o ambiente de confiança do Gama como trunfo. “A expectativa é a melhor possível. Estamos aperfeiçoando o coletivo. Sabemos que será um jogo difícil, o Remo tem uma equipe muito boa, mas iremos nos impor em campo e fazer o que o professor Victor Santana tem passado e buscar somente a vitória”, destacou o novo camisa 9 alviverde.

No Remo, a importância da decisão em jogo único na busca pelo título inédito da Copa Verde fez o elenco esquecer, momentaneamente, a final da Série C. “Temos de vencer, porque é eliminatório. Apesar de todos esses desfalques e de tudo que está acontecendo, vamos fortes para este jogo. Vamos estudar a equipe do Gama para fazer uma grande partida, vencer e nos classificar”, disse o volante Lucas Silveira.