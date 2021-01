Brasília Vôlei conquista terceira vitória seguida sobre o Pinheiros

MN Maíra Nunes

Brasília Vôlei comemora a quarta vitória, diante do Pinheiros, em cinco jogos em 2021 - (crédito: Nadine Oliver / Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei vinha embalado por duas vitórias seguidas para enfrentar um adversário direto na disputa pela última posição de classificação aos playoffs. Conforme o esperado, o duelo entre o oitavo e nono colocados, válido pela 16ª rodada da Superliga feminina, foi nervoso e extremamente equilibrado na noite desta terça-feira (26/1) no ginásio Sesi Taquatinga (DF). Melhor para as donas da casa, que venceram por três sets a 1, com parciais de 25/22, 23/25, 25/23 e 25/13, em 1 hora e 52 minutos.

Apesar de as donas da casa abrirem o placar, o Pinheiros assumiu à frente logo nos primeiros pontos, posto que sustentou até as candangas virarem em 16 x 15. Ainda assim, a disputa continuava ponto a ponto até o time paulista virar novamente em 20 x 19. Mas o placar ainda se alternaria mais uma e última vez no primeiro set, quando Isa Paquiardi marcou em 22 x 21 e Aline bloqueou o ponto seguinte para abrir diferença e confirmar a primeira parcial por 25 x 22, em meia hora de jogo.

O enredo da partida se manteve no set seguinte: muito equilíbrio e comemorações a cada ponto mais exaltadas. Do lado brasiliense, destaque para a recepção de Vitória e a distribuição de bola da levantadora Ju Carrijo. Mas a linha de defesa do Pinheiros soube administrar bem os momentos difíceis e a equipe chegou a abrir 16 x 13. Apenas as reclamações eram capazes de paralisar o jogo — mas não de esfriá-lo. Assim o Brasília ensaiou a reação na parcial, empatando em 18 x 18. Do outro lado, porém, o Pinheiros se manteve firme e conseguiu fechar em 25 x 23.

A temperatura seguiu quente. Quando o Pinheiros parecia deixar o jogo escapar, o técnico Reinaldo substituiu a levantadora Yael, de 36 anos, pela mais experiente ainda Ana Cristina, de 39. A troca encaixou e as visitantes dispararam no placar, abrindo 17 x 13. Quando o set parecia perdido, o representante do Distrito Federal reagiu e virou em 18 x 17 com bloqueio muito comemorado de Aline e aproveitou o embalo com ace da Paquiardi na sequência. Depois soube administrar até fechar em 25 x 23, em 27 minutos.

A última parcial destoou em relação ao restante do confronto. O time da capital federal abriu larga vantagem logo no começo, fazendo 10 x 5. Com a aniversariante Ariane batendo no peito para puxar a responsabilidade, a equipe de Taguatinga não parou mais. A oposta soltou o braço como de costume e fechou as portas no bloqueio, justificando a liderança como maior pontuadora geral da Superliga. Surpreendentemente, a última parcial acabou com a larga diferença de 25 x 13. A levantadora Ju Carrijo terminou como melhor jogadora da partida.

Após um início turbulento de temporada em meio aos desafios impostos pela pandemia de covid-19, o Brasília Vôlei virou a chave junto à entrada do ano novo. Em 2021, o time chegou a quatro vitórias em cinco jogos. Com o resultado, as comandadas de Rogério Portela se mantém na oitava posição; com 16 pontos conquistados em seis vitórias e nove derrotas.

O Brasília voltaria à quadra na sexta-feira (29/1), contra o Curitiba, fora de casa, mas a partida deve ser adiada devido a um surto de covid-19 na equipe paranaense. Também na sexta-feira, às 20h, o Pinheiros recebe o São Caetano. Na nona colocação, o time paulista segue com 10 pontos conquistados em três vitórias e 12 derrotas.