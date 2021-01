Organização descarta novo adiamento

CB Correio Braziliense

(crédito: Takashi Aoyama/AFP)

Com menos de seis meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, Yoshiro Moru, presidente do Comitê Organizador, deixou claro, ontem, que um novo adiamento do evento está fora de cogitação.

“Confirmo a intenção de todos e que não há nenhuma voz discordante ou que se oponha. Todo mundo tem o sentimento profundo de realizar os Jogos de Tóquio”, afirmou Mori em entrevista coletiva. “Trabalhamos sobre uma base sólida”, acrescentou.

Mori revelou que teve uma reunião com o alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), e que foi acordado que, assim que possível, será passado o andamento da vacinação contra o novo coronavírus no Japão. Ele destacou, ainda, que a dúvida que existe é sobre a presença de público nas competições.

“Estamos convencidos de que todas essas dúvidas serão esclarecidas no dia da abertura dos Jogos”, disse Mori, após Bach afirmar que o COI “não perde tempo com especulações” e que está focado na data da cerimônia de abertura, em 23 de julho.

Os organizadores destacaram que estão considerando um amplo leque de planos para diferentes possibilidades perante a evolução da pandemia da covid-19, o que afetará as medidas de prevenção do contágio entre atletas e a presença do público nas arquibancadas, questões que devem ser definidas nos próximos meses.

Uma das medidas em análise passa pela inoculação de vacinas entre atletas estrangeiros e a vacinação em larga escala no Japão.

Evento-teste adiado



Após especulações, a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 confirmou, ontem, que o Pré-Olímpico Mundial de Nado Artístico, que seria o primeiro evento-teste antes do início da Olimpíada, foi adiado por dois meses em decorrência das restrições estabelecidas pelo governo do Japão para combater a pandemia do novo coronavírus. Previsto para ser realizado de 4 a 7 de março, em Tóquio, o evento de nado sincronizado, que servirá como torneio de qualificação e reunirá nadadoras de 10 países, ocorrerá somente de 1 a 4 de maio.