O continente é verde!

DQ DANILO QUEIROZ

A tão desejada obsessão palmeirense se tornou realidade de forma apoteótica. Em final disputada, ontem, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Palmeiras venceu o Santos, por 1 x 0, e conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores. O roteiro da decisão beirou o inimaginável, com o gol do título sendo marcado por um jogador contratado recentemente e que não figurava entre os principais nomes da decisão. Entalado desde 1999, o grito do torcedor palmeirense saiu da garganta somente no minuto 98, com a eternização de um herói improvável na história do clube paulista.

Antes de comemorar, porém, o palmeirense precisou superar um jogo marcado por tensão, equilíbrio e poucas chances concretas de gol. Em campo, as duas equipes transpareceram nervosismo e os efeitos do forte calor da tarde carioca fizeram com que Palmeiras e Santos encontrassem dificuldades de se libertar ofensivamente. Nos primeiros 45 minutos, os santistas lamentaram jogadas não aproveitadas por Pará e Marinho, enquanto os palmeirenses ficaram com o grito entalado na garganta em jogadas de Rony, Raphael Veiga e Luiz Adriano. Nada mais exigiu grande trabalho dos goleiros.

Na etapa final, as defesas continuaram se sobressaindo frente aos ataques. O ritmo lento das principais estrelas das equipes faziam com que o zero teimasse em seguir no marcador. Esperança santista, Marinho esteve apagado e pouco incomodou. Do lado alviverde, Luiz Adriano também encontrava dificuldades de se desvencilhar da ferrenha marcação rival. A primeira finalização a gol saiu somente aos 35 minutos, quando Felipe Jonatan e Pituca chutaram em sequência e assustaram o goleiro Weverton.

Minuto 98

Toda a monotonia que marcava a decisão tomou rumos diferentes nos acréscimos do segundo tempo. Tentando esfriar o jogo, o técnico Cuca protagonizou uma troca de empurrões em uma disputa pela bola fora de jogo com Marcos Rocha, que tinha pressa para cobrar um lateral. No desentendimento, o árbitro argentino Patricio Loustau puxou o cartão vermelho e expulsou o técnico santista. A fagulha da confusão acabou esquentando uma partida que parecia fadada à prorrogação.

No minuto 98, uma brecha apareceu pela ponta esquerda do ataque palmeirense. Rony recebeu a bola e cruzou o céu do estádio do Maracanã para encontrar a cabeça de Breno Lopes. O herói improvável do alviverde subiu mais alto do que o lateral-direito Pará e cabeceou com perfeição, mandando a bola na bochecha da rede do goleiro John Victor, que nada pôde fazer. Na comemoração, o camisa 19 correu para a torcida e iniciou, ali, a vibração pela conquista do bicampeonato do Palmeiras.

Quem se eternizou, vibrou. “Não tem explicação, é só agradecer a Deus, a esse grupo… Estou muito feliz de fazer história no Palmeiras. Espero ter mais conquistas com essa camisa, que é de muito peso”, comemorou Rony. “Eu me tornei capitão do Palmeiras com muito trabalho, muita humildade. Entro para a história, um grupo seleto de campeões da Libertadores. Carimbamos uma página linda de um clube tão grande”, acrescentou o volante Felipe Melo.