Grêmio e Santos pela Libertadores

(crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA - 22/10/18 )

O Santos esteve a uma vitória do título da Copa Libertadores e de garantir participação na próxima edição do torneio. Mas, derrotado pelo Palmeiras, no sábado, terá seis jogos para buscar esse objetivo. O primeiro será hoje, às 16h, em Porto Alegre, diante do Grêmio. E com uma formação bastante desfalcada, incluindo a ausência dos principais atacantes: Marinho e Soteldo.

Priorizando a Libertadores nas últimas semanas, o Santos vem de três derrotas no Campeonato Brasileiro e caiu para o 11º lugar, com 45 pontos. A conquista da vaga à Libertadores poderia estar em grande risco, mas a possibilidade real de a zona de classificação, o G-6, se transformar em G-8, lhe dá algum respiro. Afinal, enquanto o sexto colocado, Palmeiras, tem 52 pontos, o oitavo, Athletico-PR, está com os mesmos 45 da equipe de Cuca.

Ainda assim, a situação do Santos está longe de ser confortável. Além de ter perdido Lucas Veríssimo e Diego Pituca, vendidos para Benfica e Kashima Antlers, a decisão da Libertadores deixou feridas, com Marinho e Soteldo lesionados. A provável escalação santista terá John; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Lucas Braga; Madson, Kaio Jorge e Arthur Gomes.

Há seis jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não deverá ter problemas para escalar o que tem de melhor no elenco para a partida. Diogo Barbosa está recuperado de uma lesão no tornozelo, enquanto Pepê não sente mais dores no quadril. A provável escalação terá Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa (Cortez); Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê (Ferreira); Diego Souza.



Gabigol e Bruno Henrique correm risco de suspensão

O Flamengo retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Sport, por 3 x 0, na segunda-feira, no Recife, mas pode ficar sem dois dos principais jogadores para as rodadas finais da competição. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para sexta-feira o julgamento do atacante Gabriel por conta da expulsão na partida contra o Bahia, em 20 de dezembro. E também retomou o processo do companheiro de ataque Bruno Henrique, relativo ao jogo contra o Goiás, na 11ª rodada.

Gabriel será julgado por ofensas à arbitragem contra o Bahia. O Flamengo venceu o jogo por 4 x 3, mas o atacante foi expulso aos nove minutos do primeiro tempo — o árbitro afirmou que o atacante o xingou. Com isso, foi denunciado duas vezes no artigo 258 II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se trata de desrespeitar a arbitragem. A pena pode chegar a 12 jogos.

No caso de Bruno Henrique, a punição pode chegar a até seis jogos de suspensão. A Terceira Comissão Disciplinar analisa um caso de “jogada violenta”. O atacante atingiu o rosto do volante Breno, que fraturou o nariz. Antes, a comissão havia entendido que não havia motivo para reconhecer a denúncia, pois o lance não fugiu da visão da arbitragem.

Como a audiência está marcada para sexta-feira, Gabriel não terá problemas para enfrentar o Vasco, amanhã, pela 34ª rodada do Brasileirão. No entanto, caso seja punido pelo STJD, será desfalque nas próximas partidas. Na reta final da competição e em busca pelo título, o clube rubro-negro ainda enfrenta Bragantino, Corinthians, Internacional e São Paulo.

Para o clássico contra o Vasco, o técnico Rogério Ceni tem duas preocupações. O volante Gérson deixou o campo contra o Sport com uma torção no pé direito, enquanto o goleiro Diego Alves sentiu lesão muscular na coxa direita. O mesmo vale para o zagueiro Rodrigo Caio, que está no departamento médico e se recupera de lesão muscular.