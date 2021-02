Força para sonhar

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Em crescimento no Campeonato Brasileiro, o Flamengo defende uma série invicta de 16 jogos diante do Vasco, hoje, a partir das 21h, no Maracanã, para manter a perseguição ao líder, Internacional. O duelo é válido pela 34ª rodada e terá o time cruzmaltino em busca de mais pontos para se distanciar do risco de rebaixamento.

Entre os principais clássicos do futebol nacional, nenhum tem jejum tão grande quanto o do Vasco diante do Flamengo. Desde 2016, temporada em que disputou a Série B, o time cruzmaltino não supera o rival, que acumula sete vitórias e nove empates no período. E tentará emplacar o terceiro triunfo consecutivo no Brasileirão.

Após oscilar durante toda a defesa do título, o Flamengo reagiu nas últimas partidas. Venceu quatro dos últimos cinco duelos. Está a quatro pontos do Inter e quer diminuir essa desvantagem antes do confronto direto, na penúltima rodada.

A superioridade recente no confronto com o Vasco anima o Flamengo, mas o triunfo por 3 x 0 sobre o Sport, embora tenha chamado a atenção pelo ótimo primeiro tempo do time, causou preocupações. O time da Gávea mostrou crescimento técnico, mas os problemas físicos podem atrapalhar os planos de ascensão.

Rodrigo Caio segue fora por lesão. O goleiro Diego Alves voltou a se contundir e será novamente desfalque, tendo a vaga mais uma vez ocupada por Hugo. Gerson, com entorse no pé direito, ainda é dúvida para o clássico. Foi relacionado por Rogério Ceni, mas não está garantido. Nesse caso, João Gomes está de sobreaviso.

Certo mesmo é que o Flamengo será o responsável por propor o jogo. O Vasco vem em uma série invicta de três jogos, com uma vitória e dois empates, e, mais do que encerrar o jejum no clássico, está preocupado em somar os pontos para evitar o rebaixamento. O cruzmaltino terá desfalques no setor que mais deve ter trabalho no Maracanã: os zagueiros Leandro Castán, expulso contra o Bahia, e Werley, lesionado, estão fora. Assim, Ricardo Graça e Marcelo Alves comporão a dupla defensiva diante do poderoso ataque flamenguista.



Inter em busca da 10ª vitória

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Athletico-PR, hoje, às 21h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada, com dois objetivos: vencer pela 10ª vez consecutiva na competição nacional e se aproximar mais um pouco do título que não conquista desde 1979.

Com 65 pontos, o time gaúcho tem quatro pontos de vantagem para o Flamengo (61), a cinco rodadas do fim da competição. Nos compromissos seguintes, a equipe colorada terá o Sport, no Beira-Rio, e o Vasco, em São Januário, dois adversários que brigam para fugir das últimas colocações. Na penúltima rodada, o rival será o Flamengo, no Maracanã, com o duelo final sendo em casa, contra o Corinthians.

Para demonstrar confiança no elenco e passar tranquilidade para o grupo, o técnico Abel Braga definiu, ontem, após o último treino de preparação para o jogo, no CT do Parque Gigante, a escalação da equipe. O treinador só deixou um mistério no ar: Caio Vidal e Marcos Guilherme disputam uma vaga no setor ofensivo. O comandante definiu o nome escolhido, mas só vai revelar no vestiário, uma hora antes de a bola rolar.

Alterações

O certo é que para o lugar de Rodrigo Dourado, suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, o treinador vai utilizar Rodrigo Lindoso. Ao mesmo tempo, Abel ainda não poderá contar com o retorno de Thiago Galhardo — artilheiro do Brasileiro, com 16 gols, com Marinho (Santos) e Claudinho (Bragantino) —, que está recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, mas sem condições físicas ideais.

A provável escalação do colorado terá Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Praxedes, Caio Vidal (Marcos Guilherme); e Yuri Alberto.



Santos arranca empate com o Grêmio

crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA

O Santos contou com um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, o terceiro da partida, para arrancar o empate em 3 x 3 com o Grêmio, ontem, em Porto Alegre, na abertura da 34ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho chegou a liderar o placar por 3 x 1, após buscar a virada, na etapa final. Diego Souza, Jean Pyerre e Pepê marcaram pelo tricolor gaúcho. Kaio Jorge, Arthur Gomes e Madson igualaram pelo time da Vila.

Jogadores e Renato Gaúcho deixaram o gramado irritados com a marcação do pênalti a favor do Santos nos acréscimos, em dia de atuação confusa de Wilton Pereira Sampaio. O árbitro anotou a penalidade, por toque de mão de Luiz Fernando dentro da área, após consultar o VAR.

O terceiro gol santista acabou com a reação que o Grêmio vinha impondo em campo, após um primeiro tempo fraco — o Santos foi superior na etapa inicial. Assim, o time gaúcho perdeu a chance de encerrar o jejum de seis jogos sem vitória e alcançou o 17º empate, um recorde nesta edição do campeonato.

A igualdade no marcador deixou as duas equipes distantes dos líderes da tabela. O Grêmio soma 53 pontos e ocupa o sétimo lugar, ainda dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores. O Santos vem logo atrás, em oitavo, com 46.

Autor do gol salvador do Santos, o lateral Madson admitiu que a partida contra o Grêmio tinha peso importante para o elenco por ser disputada logo após a derrota na final da Copa Libertadores. “O bom do futebol é em dois, três dias ter uma nova oportunidade de mostrar o seu valor”, disse o jogador.