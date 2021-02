Palmeiras tem nova chance de sonhar

CB Correio Braziliense

Passada a euforia pela conquista da Copa Libertadores, o Palmeiras começa, hoje, a escrever o nome na história do Mundial de Clubes da Fifa. Um capítulo que já poderia ter começado há 20 anos. Após ter sido campeão da América em 1999, o time palestrino se preparava para enfrentar Real Madrid e outros adversários de peso na Espanha, então sede do torneio de 2001, quando a Fifa cancelou a disputa do que seria a segunda edição do evento, devido à falência da ISL, uma multinacional de marketing responsável pela organização dos campeonatos da entidade.

Hoje, às 15h (horário de Brasília), o Verdão, enfim, retoma esse enredo diante do Tigres, do México, no estádio da Cidade da Educação, em Doha, capital do Catar. O jogo terá transmissão da TV Globo e do SporTV. Diferentemente do clube brasileiro, o Tigres já entrou em campo pela competição e passou sufoco para avançar à semifinal. Venceu de virada o Ulsan, da Coreia do Sul, por 2 x 1, na última quinta-feira, no estádio Ahmad Bin Ali, na cidade de Al Rayyan, também no Catar. O francês André-Pierre Christian Gignac foi o herói da classificação dos mexicanos, ao marcar os dois gols da vitória.

Aos 35 anos, Gignac é a principal arma diante do clube brasileiro. Sozinho, o artilheiro do Tigres marcou 146 gols desde que chegou ao elenco, em 2015/2016. Na atual temporada, balançou as redes 20 vezes em 25 jogos. A título de comparação, o brasileiro com mais gols desde 2015 é Gabriel Barbosa, que anotou 127 tentos entre Santos e Flamengo. Para o zagueiro Gustavo Gómez, porém, as características do destaque mexicano se assemelham mais a outro centroavante que atua no Brasil. “Vamos marcar grandes atacantes, como fizemos no Brasileirão. Conhecemos o Gignac e estamos prontos e preparados para esse desafio. No Brasil, tem muitos jogadores de qualidade. Guerrero tem a caraterística do Gignac”, avaliou o capitão palmeirense, em coletiva ontem.

“É um time com grandes jogadores, tem uma forma propositiva de jogo, que valoriza o ataque. Estamos preparados para escalar esta montanha. Um adversário com qualidade individual e coletiva, mas nada altera nossa ambição e o que temos de fazer”, comentou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O português não prometeu que sua equipe será campeão, mas assegurou um time com postura corajosa e que atue em busca de gols. A análise do treinador foi feita após o elenco palmeirense ter realizado o reconhecimento do gramado. E os jogadores se sentiram em casa no palco que será uma das sedes da Copa do Mundo do Catar em 2022. Eles gostaram da qualidade do campo e acharam as cores e características das arquibancadas semelhantes ao Allianz Parque.

A preparação palmeirense para a estreia só foi finalizada na noite da véspera do jogo. Abel Ferreira comandou um trabalho tático na Aspire Academy em que simulou algumas situações de jogo e treinou jogadas de bola parada e cobranças de pênalti. O técnico português não revelou o time que começará jogando, mas já sabe que não terá Gabriel Veron à disposição. O jovem jogador até viajou com o elenco, mas foi cortado do Mundial por conta de lesão muscular. Já o atacante Wesley participou do treino. Ele está na reta final da recuperação após cirurgia no joelho. Na outra semifinal, Bayern de Munique e Al Ahly se enfrentam na segunda-feira..

Quase em casa: palmeirenses aprovaram qualidade do gramado do palco da estreia, no Catar, e viram semelhanças com o Allianz Parque