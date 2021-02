O sonho acabou cedo

MN Maíra Nunes

(crédito: Cesar Greco/Agencia Palmeiras)

Weverton tinha tudo para sair ovacionado da estreia do Mundial de Clubes, ontem, no estádio da Cidade da Educação, em Doha (Catar). Diante de uma atuação apagada do Palmeiras na semifinal, o goleiro salvou três lances logo no primeiro tempo — dois deles em finalizações do artilheiro Gignac. No início do segundo tempo, porém, Luan puxou González dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Foi a oportunidade para o atacante do Tigres reverter o duelo particular com o brasileiro e assumir o papel de herói que exerce desde que chegou no time mexicano, em 2015/2016. O centroavante francês cobrou no canto esquerdo. Weverton ainda resvalou na bola, mas não o suficiente para evitar o gol que decretou a eliminação do Verdão, por 1 x 0, antes da sonhada final.

Com a desclassificação precoce, o Palmeiras se junta a outros dois brasileiros que caíram ainda na semifinal do Mundial. Em 2010, o Internacional perdeu para desconhecido Mazembe, da República Democrática do Congo, por 2 x 0, na primeira grande zebra de equipes verde-amarela no torneio. A segunda foi vivenciada pelo Atlético-MG. Em 2013, o elenco comandado por Cuca sucumbiu diante do Raja Casablanca, do Marrocos, por 3 x 1. Nem o gol de falta de Ronaldinho Gaúcho minimizou o vexame mineiro. Ontem, o adversário acumulava características e coquistas que davam mostras da dificuldade que seria imposta ao grupo paulista.

Atual campeão da Liga dos Campeões da Concacaf e dono de cinco títulos nacionais, o Tigres é um dos clubes mais ricos do México. No comando do time há quase 10 anos, o brasileiro Tuca Ferreti soma nove conquistas e, agora, comemora o feito de colocar o México e a América do Norte pela primeira vez na final do Mundial. Para isso, os mexicanos deram a primeira prova de que seriam um adversário duro aos então favoritos logo aos três minutos do confronto contra o Palmeiras. Após cruzamento pela esquerda, González subiu mais alto que o zagueiro Luan e cabeceou forte. Weverton se esticou todo e operou o primeiro milagre na partida.

Aos 33 , o goleiro brasileiro voltaria a brilhar, desta vez, diante da principal arma ofensiva do Tigres: André-Pierre Gignac. O francês de 35 anos e 1,85m recebeu dentro da área e chutou cruzado. A bola que tinha endereço certo foi desviada por Weverton. Um novo duelo entre os dois foi travado três minutos depois, em uma tentativa de cabeça do atacante no canto. O Palmeiras só respondeu com uma finalização de fora da área do Rony. Com maior posse de bola e a defesa encaixada, os mexicanos foram mais objetivos no primeiro tempo, enquanto o elenco palestrino teve dificuldade para se aproximar da área adversária.

Pênalti decisivo

O português Abel Ferreira não inventou moda na estreia do Mundial. O treinador repetiu a escalação campeã da Libertadores diante do Santos, oito dias antes, mesmo que a equipe tenha criado pouco no clássico que rendeu o título da América ao Verdão no último lance. Mas a falta de agressividade do Palmeiras se repetia diante do Tigres, mesmo após a volta do intervalo. As mudanças no time ocorreram apenas após Gignac abrir o placar, de pênalti, aos sete minutos do segundo tempo. Patrick de Paula e Felipe Melo entraram com a missão de buscar o empate. Aos 11, o Verdão balançou as redes com Rony, mas ele estava impedido.

O Palmeiras ainda recorreu a Willian Bigode na disputa travada também contra o relógio. O atacante participou da principal chance alviverde, restando 15 minutos para o fim do jogo, quando recebeu passe de Mayke pela direita e cruzou rasteiro. Luiz Adriano apareceu livre na área, mas não conseguiu finalizar. A bola bateu em Rodríguez e passou raspando a trave para desespero dos palmeirenses. Nervoso, o elenco passou a exagerar dos lançamentos em ligações diretas da defesa para o ataque, buscando Rony e Luiz Adriano.

Diferentemente do que ocorreu na final da Libertadores, no entanto, o Palmeiras não achou um gol salvador no fim. Na base do abafa, o representante brasileiro ainda tentou de fora da área com Luiz Adriano e Gustavo Scarpa. Até Weverton tentou uma cabeçada, em cobrança de escanteio, antes de o árbitro encerrar a partida e decretar a classificação mexicana. “Era um adversário com muita qualidade individual e coletiva. Tivemos nossas oportunidades, mas esses jogos são definidos por detalhes. Hoje um pênalti fez a diferença”, avaliou Abel Ferreira.

Carrasco palmeirense, Gignac chegou a três gols no Mundial e usou as redes sociais para provocar o adversário brasileiro. "Vai, Tigres! Vai, Corinthians", publicou o atacante, que balançou as redes 21 vezes em 26 jogos na temporada. O Palmeiras segue no Catar, pois ainda tem a disputa pelo terceiro lugar, na quinta-feira, às 12h (horário de Brasília). O jogo ocorrerá antes da decisão, marcada para as 15h do mesmo dia. Hoje, às 15h, Al Ahly, do Egito, e Bayern de Munique, da Alemanha, decidem o outro finalista.