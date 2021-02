CB Correio Braziliense

O Jacaré garantiu a classificação para a semifinal da Copa Verde, ontem, após vencer o Atlético-GO, de virada, na Boca do Jacaré. A equipe do Dragão precisava reverter o resultado negativo do primeiro jogo, em que perdeu por 2 x 1, e começou na frente, com gol de Badhuga. O Brasiliense, porém, foi mais efetivo com Zé Love, Luquinhas e Sandy para cravar o triunfo por 3 x 1.