Flamengo deixa escapar chance de virar líder

MN Maíra Nunes

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

O Flamengo tinha a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez na temporada, ontem, diante do Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista. O atual campeão até abriu o placar aos 34 minutos, após o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcar pênalti, com auxílio do VAR, no puxão de camisa sobre Gustavo Henrique. Gabriel Barbosa deslocou o goleiro e converteu a cobrança. O time paulista, porém, atrapalhou as pretensões carioca em uma bobeira do lateral Isla. O chileno achou que estava sozinho dentro da área e deixou passar o lançamento longo do ataque adversário. Helinho pegou a bola no fundo do campo e cruzou para trás para Ytalo, da marca do pênalti, empatar em 1 x 1.

Em partida bastante movimentada, Gerson, que era dúvida, voltou a ser o destaque do Flamengo. Junto a ele, o quarteto ofensivo formado por Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro criaram muitas oportunidades ofensivas. Mas a maioria delas esbarraram na ótima atuação do goleiro Cleiton, que operou, pelo menos, quatro milagres. Em um deles, o goleiro tirou a bola dos pés de Bruno Henrique quando o atacante parecia já ter o driblado.

Com marcação alta e bastante pegada sobre o Bragantino, os comandados de Rogério Ceni estavam empenhados em sair com a vitória. Mas dedicação e as chances desperdiçadas pesaram no fim da partida. O time de Barbieri também fez bela atuação. Inicialmente, criou muitas oportunidades apostando nos contra-ataques. No segundo tempo, equilibrou a posse de bola e segurou o ímpeto carioca. O elenco rubro-negro cansou e Rogério Ceni deixou para mexer apenas nos últimos minutos.

Com o empate, o Fla chega a 65 pontos e pode ver o Internacional, com 66, ampliar a vantagem para quatro pontos na quarta-feira, quando pega o Sport, no Beira-Rio. Os atuais líder e vice-líder ainda se enfrentam dia 21 de fevereiro.