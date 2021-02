Vida Lewa eu

MP Marcos Paulo Lima

Aos 32 anos, Robert Lewandowski é viciado em um pecado capital: a gula. Ontem, o jogador eleito melhor do mundo, em 2020, tomou conta da semifinal contra o campeão africano Al Ahly, do Egito, no Al-Rayyan Stadium, no Catar. Balançou a rede duas vezes, chegou a 29 em 27 exibições na temporada 2020/2021 e classificou o Bayern de Munique para a decisão de quinta-feira contra o Tigres, no Education City. O time mexicano eliminou o Palmeiras no domingo. O alviverde decidirá terceiro e quarto lugar contra o Al Ahly na preliminar.

Lewandowski é o número 1 do mundo. Não o melhor jogador polonês da história. Há quase um consenso de que o aposentado Zbigniew Boniek é o cara do país do Leste Europeu. O atacante acumulou cinco títulos com a camisa da Juventus. A Copa da Europa de 1984/1985, atual Champions League, é o principal deles. Jogava ao lado de Paolo Rossi, Cabrini, Scirea, Marco Tardelli e Michel Platini no time de Giovanni Trapattoni que derrotou o Liverpool por 1 x 0 na Tragédia de Heysel, em Bruxelas, na Bélgica.

Boniek seria o cara da Juventus na final da Copa Intercontinental de 1985 contra o Argentinos Juniors, em Tóquio. No entanto, a Roma tirou o polonês da Velha Senhora. Logo, o atual número 1 do mundo tem tudo para conquistar o título que falta no currículo do melhor jogador do país em todos os tempos. Lewa ganhou a Bola de Ouro. Boniek amargou a prata em 1982. Ficou atrás do italiano Paolo Rossi e do francês Alain Giresse.

O Bayern carimbou presença nas semifinais atuando com o freio de mão puxado. Acelerou o duelo poucas vezes para fazer o suficiente. No primeiro tempo, Coman chutou cruzado da direita e Gnabry rolou para Lewandowski ajeitar e chutar no meio do gol, sem chance para o goleiro El Shenawy. Na etapa final, Sané recebeu a bola de Tolisso na direita e cruzou da linha de fundo na medida para Lewandowski, livre na pequena área, aumentar.

“Tínhamos todo o jogo sob controle. Agora, estamos na final. Será uma grande final. Estamos prontos. O torneio é um grande momento com duas grandes partidas. Queremos ganhar a Copa e conquistar o sexto título na temporada”, comentou Lewandowski, eleito, para variar, o melhor jogador da semifinal.

Favoritaço contra o Tigres na decisão que terá campeão inédito, o Bayern de Munique completará um ano fazendo gol em todos os jogos. A última vez que o time alemão deixou de marcar foi em 9 de fevereiro de 2020, no empate por 0 x 0 com o Red Bull Leipzig pelo Campeonato Alemão.

Auxiliar de Joachim Löw na seleção da Alemanha na campanha do tetra na Copa de 2014, no Brasil, o técnico Hansi Flick também pode brindar o Bayern de Munique com o tetra na quinta-feira. O treinador ficou surpreso com a aplicação do Tigres na vitória sobre o Palmeiras. “Fiquei muito impressionado. Uma equipe muito atlética, com muito dinamismo e intensidade no jogo. Isso requer um desempenho mais forte do que contra o Al Ahly, mas somos favorito”, admitiu em entrevista ao portal germânico Kicker.



Palmeiras deixa escapar uma grana alta

O Palmeiras perdeu a chance de encher os cofres ao ser derrotado pelo Tigres na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no domingo, por 1 x 0, em Doha, no Catar.

A Fifa pagará US$ 4 milhões ao vice-campeão e US$ 5 milhões (R$ 26,8 milhões) ao vencedor do Mundial, quantia considerável para o futuro do Palmeiras, embora o clube não esteja enfrentando crise financeira.

Com a disputa pelo terceiro lugar da competição pela frente, o Palmeiras poderá, ao menos, embolsar US$ 2,5 milhões (R$ 13,4 milhões), claro, se vencer o confronto de quinta-feira contra o Al-Ahly. Caso fique em quarto, o Verdão terá direito a US$ 2 milhões (R$ 10,7 mi).

O Palmeiras embolsou neste ano R$ 81,6 milhões por ter vencido a Libertadores e outros R$ 5 milhões pelo título do Campeonato Paulista, totalizando R$ 86,6 milhões em premiações na atual temporada.

Mas, o valor pode ficar ainda maior. Finalista da Copa do Brasil, o Verdão tem assegurado, ao menos, mais R$ 32,3 milhões, valor que embolsará caso seja vice do torneio. Em caso de mais um título, o Palmeiras receberá R$ 64,3 milhões, totalizando mais de R$ 150 milhões em premiação, mais especificamente R$ 150,9 milhões. Ontem, o time iniciou os treinos para a decisão do terceiro lugar contra o Al Ahly.