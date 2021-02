CB Correio Braziliense

(crédito: Zagallooficial/Instagram)

Mario Jorge Lobo Zagallo está vacinado contra a covid-19. Dono de quatro títulos da Copa do Mundo, dois como jogador (1958 e 1962), um como treinador (1970) e outro como coordenador (1994), o Velho Lobo, de 89 anos, faz parte do grupo de risco e recebeu a primeira dose do imunizante, ontem, no Rio de Janeiro. Feliz, ele brincou: “Zagallo vacina tem 13 letras.”