Cerrado derrota Brasília

MN Maíra Nunes

O dia em que Brasília e Cerrado disputaram o primeiro clássico candango do Novo Basquete Brasil (NBB) em Brasília ficará eternizado como uma data marcada pela saudade. Ontem, Laurindo Miura, técnico consagrado no Distrito Federal que ficou conhecido por lançar talentos como Oscar Schmidt, morreu, aos 68 anos, em decorrência de complicações em uma cirurgia no rim. Muito querido, o mestre de algumas gerações recebeu muitas homenagens.

No ginásio da Asceb não foi diferente. O jogo foi antecedido por um minuto de silêncio. Em quadra, melhor para a equipe estreante na competição, que desbancou o time que leva o nome da cidade, por 73 x 86, pela segunda vez na temporada 2020/2021 — no primeiro duelo, disputado em São Paulo, o Cerrado venceu por 97 x 85.

O confronto começou prometendo equilíbrio de clássico. Mas, ainda no primeiro quarto, o Cerrado abriu boa vantagem: 15 x 26. No decorrer do jogo, as defesas melhoraram. Enquanto Samuel e Nezinho tentavam fazer o Brasília reagir, o trio formado por Paulo, Crescenzi e Lucas Lima se ocupavam em potencializar o setor ofensivo do Cerrado. Mesmo com um placar mais enxuto no segundo quarto, o elenco comandado por Bruno Lopes ampliou a vantagem, fechando o primeiro tempo com 18 pontos na frente: 26 x 44.

Na etapa final, o Cerrado administrou e conquistou a sétima vitória em 21 jogos. Com 33,3%, ocupa a 12ª posição na zona de classficação para os playoffs.