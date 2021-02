Craque para por um mês e desabafa

CB Correio Braziliense

O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar, soube, ontem, que desfalcará sua equipe no jogo de ida contra seu ex-clube Barcelona na terça-feira, devido a uma lesão (foto) que o deixaria fora dos gramados durante um mês, e manifestou sua frustração nas redes sociais.

“A tristeza é grande, a dor é imensa e o choro é constante. Mais uma vez pararei por um tempo de fazer o que eu mais amo na vida que é jogar futebol”, lamentou o astro. “Às vezes eu me sinto incomodado pelo meu estilo de jogo, por eu driblar e apanhar constantemente, não sei se o problema sou eu ou que faço em campo... isso realmente me entristece”, acrescentou o craque.

“Me deixa triste demais ter que escutar de jogador, treinador, comentarista, ou o caralho a 4 ‘ele tem que apanhar mesmo’, ‘cai cai’, ‘chorão’, ‘moleque’, ‘mimado’, e etc. Sinceramente isso me entristece e não sei até quando aguentarei, eu só quero ser feliz jogando futebol. Nada mais”, concluiu o atacante.

Neymar fez alusão às declarações do treinador do Caen (da segunda divisão), Pascal Dupraz. Após a partida dos 32-avos de final da Copa da França, na quarta-feira, ele criticou o atacante pelas queixas. O PSG anunciou que o craque sofreu uma “lesão no adutor longo esquerdo”.

O atacante ficará fora dos gramados por “cerca de quatro semanas”, o que sugere sua presença na partida de volta contra o Barça, em 10 de março. Este é o segundo desfalque importante para o técnico Mauricio Pochettino, depois de Angel di María, lesionado na coxa, no domingo, em Marselha.