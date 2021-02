O próximo tango

CB Correio Braziliense

O São Paulo finalizou, ontem, as negociações para a contratação do seu novo técnico. Hernán Jorge Crespo, 45 anos, assinou contrato por dois anos e desembarcará na capital paulista nesta terça-feira para ser apresentado à torcida.

Crespo chegará no Morumbi com cinco profissionais escolhidos por ele: Juan Branda, auxiliar técnico; Alejandro Kohan e Gustavo Satto, preparadores físicos; Gustavo Nepote, preparador de goleiros; e Tobias Kohan, analista de desempenho da confiança do técnico.

O custo de Hernán Crespo e sua comissão será de R$ 1 milhão por mês. O São Paulo fechou o acordo em dólar e gastará o dobro do que investia com Fernando Diniz, seus auxiliares e preparador físico.

Após uma longa novela, o tricolor, enfim, finalizou um acordo que custou a se realizar. Hernan Crespo também estava na mira da seleção do Chile, que perdeu Reinaldo Rueda para a Colômbia, e do Santos, mas o São Paulo levou a melhor na disputa, atraindo o argentino pela boa proposta financeira e também pela sua tradição no continente. Embora não viva um dos melhores momentos de sua história, Crespo assumirá um time tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005) e vencedor da Sul-Americana (2012).

Crespo, que ainda dá seus primeiros passos como treinador de futebol, recentemente venceu a Copa Sul-Americana à frente do modesto Defensa y Justicia com uma campanha invicta. A diretoria aposta em seu perfil para que o time seja mais competitivo e eficiente, principalmente, nos momentos decisivos da temporada.

Ainda não há uma definição de quando o argentino começará os trabalhos, mas a tendência é que seja apenas ao fim do Campeonato Brasileiro. Restando apenas quatro jogos para o fim da competição, o São Paulo ainda busca confirmar uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores sob o comando do técnico interino Marcos Vizolli, que é auxiliar fixo do time profissional. O time ainda terá pela frente Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Flamengo na reta final da Série A.

Ex-centroavante, Crespo coleciona títulos da Libertadores pelo River Plate (1996), da Copa Uefa em 1998/1999 pelo Parma e da Premier League com a camisa do Chelsea em 2005/2006. Ele também foi uma das referências do ataque da Argentina. Disputou três Copas em 1998, 2002 e 2006. Crespo iniciou a carreira de técnico na Itália. Trabalhou na base do Parma, passou pelo Modena e liderou Banfield e Defensa Y Justicia na América do Sul.



Flamengo abre período de compras e anuncia Bruno Viana

De olho na temporada 2021, o Flamengo não perdeu tempo no mercado e anunciou, ontem, o primeiro reforço. O zagueiro Bruno Viana assinou contrato e reforçará o setor defensivo. O vínculo por empréstimo vai até o fim deste ano, com o clube carioca tendo opção de compra junto ao Braga, de Portugal, no valor de 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões).

Por meio das redes sociais, o Flamengo oficializou a contratação do zagueiro: “O Manto foi preparado com carinho. Ele chegou, vestiu e agora faz parte do Maior do Mundo. Desde a infância, em Macaé, ele sonhava em representar a maior torcida do mundo. O momento chegou, e agora este manto é teu! Seja bem-vindo, Bruno Viana!”, informou o clube no Twitter.

Em um vídeo divulgado pelo Flamengo, o zagueiro utilizará a camisa número 30. Mas ele ainda não começa a treinar. Bruno Viana só poderá estrear quando a janela de transferências do exterior reabrir, o que acontecerá em 1º de março. “Nação, estou chegando. Não vejo a hora de encontrar vocês no Maracanã”, disse o jogador.

No Flamengo, Bruno Viana enfrentará grande concorrência. A chegada dele, inclusive, pode abrir espaço para a saída de zagueiros durante a temporada. O elenco conta com seis atletas da posição: Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan, Thuler e Gabriel Noga. Além deles, Willian Arão vem desempenhando a função durante a reta final do Brasileirão.

De Macaé, Bruno Viana foi revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Olympiacos, da Grécia, e estava no Braga desde 2017. Nesta temporada, disputou 22 partidas e fez dois gols, mas entrou em conflito com o técnico Carlos Carvalhal, que já esteve na mira do Flamengo, e passou a treinar com o time B.