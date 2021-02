CB Correio Braziliense

Manaus x Remo

Algoz do Gama nas oitavas de final, o Remo abre, hoje, às 17h, na Arena da Amazônia, as semifinais da Copa Verde contra o Manaus. O time paraense está embalado pelo acesso à Série B do Brasileirão e sonha com uma revanche contra o Vila Nova. O time goioano derrtou o paraense na decisão do título da Série C e enfrentará o Brasiliense na próxima quinta-feira, na ida da outra semifinal do torneio regional.

Goiás x Botafogo

O Goiás tem chance remotas de permancer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas agarra-se a ela na tentativa de evitar o rebaixamento. Antepenúltimo na classificação, o time esmeraldino é obrigado a vencer os últimos três jogos na Série A, o primeiro deles hoje, às 17, no Serrinha, em Goiânia, e secar quatro concorrentes: Vasco, Bahia, Fortaleza e Sport.

Santos x Coritiba

De ressaca após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, o Santos tem três partidas para tentar retornar ao torneio continental, no mínimo, na fase preliminar. Hoje, o Peixe terá pela frente o Coritiba, às 19h, na Vila Belmiro. Em meio à corrida para encerrar a Série A numa boa colocação, a diretoria segue à caça de um sucessor para Cuca. Tiago Nunes continua sendo o favorito.

Atlético-MG x Bahia

Com apenas 4% de chance de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG espera fazer a “multiplicação de pontos” contra o Bahia, hoje, às 19h, no Mineirão, para depois torcer por tropeços do líder Internacional e do segundo colocado Flamengo, no domingo. Sob pressão, o técnico Jorge Sampaoli não vence há dois jogos. Perdeu para o Goiás e empatou com o Fluminense na última quarta.