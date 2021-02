Brasiliense encara Vila Nova-GO por vaga na final da Copa Verde

MN Maíra Nunes

(crédito: André Gomes/Brasiliense FC)

O Brasiliense tem mais um dia de decisão na Copa Verde. O representante do Distrito Federal encara o Vila Nova-GO neste domingo (14/2), às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pelo primeiro jogo da semifinal. O Jacaré chega ao confronto após passar pelo Atlético-GO pelo placar agregado de 5 × 2, mas terá pela frente o mais novo campeão da Série C do Brasileirão. No último dia 30, o Vila Nova levantou a taça e, consequentemente, garantiu o retorno à segunda divisão nacional.



Do lado candango, o retrospecto recente não fica atrás. O Brasiliense venceu todas as partidas que disputou em 2021 e promete um duelo equilibrado pela vaga na final da Copa Verde. O técnico Vilson Tadei, porém, terá o desfalque de dois titulares para o desafio fora de casa. Na defesa, o lateral Peu cumpre suspensão pelo cartão vermelho recebido no último jogo. Assim, Wagner Balotelli deve ser deslocado para a lateral esquerda. Sandy e Radamés disputam a vaga para formar a dupla de volantes com Aldo.

Já no ataque, o Jacaré não poderá contar com o artilheiro do time. Luquinhas, que sentiu um desconforto nas costas, será poupado pela comissão. Ele deverá ser substituído por Maicon Assis ou Tobinha. A boa notícia para o clube de Taguatinga fica por conta do zagueiro Gustavo Henrique, que está recuperado de uma lesão no tornozelo e será relacionado pela primeira vez desde que chegou ao elenco, em dezembro. A partida de volta está marcada para 20 de fevereiro, às 15h30, na Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF).