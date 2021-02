Emoções interligadas

DQ DANILO QUEIROZ

(crédito: Ricardo Duarte/Internacional FC)

O Rio de Janeiro foi, ontem, a capital da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2020. A cidade recebeu, simultaneamente, duas partidas decisivas envolvendo os líderes da competição. Em São Januário, o líder Internacional visitou o Vasco. No Maracanã, o vice-líder Flamengo recebeu o Corinthians. Ao fim dos 90 minutos, os dois envolvidos na luta pela taça triunfaram: o Colorado venceu, por 2 x 0, e o Rubro-Negro, por 2 x 1. Os resultados mantiveram o duelo particular em aberto antes da partida entre ambos na próxima rodada.

No pleno equilíbrio da disputa, Flamengo e Inter abriram o marcador “ao mesmo tempo” e de forma semelhante. No Maracanã, aos nove minutos, Arrascaeta cruzou falta na área e Willian Arão empurrou de cabeça para o gol. Em São Januário, o cronômetro estava cravado no mesmo tempo quando Moisés mandou bola parada na medida para Rodrigo Dourado marcar. Ajustado, o lance passou por uma revisão de impedimento por três minutos. Porém, descalibrado, o VAR de São Januário não conseguiu medir a posição, prevalecendo a decisão de campo.

Em vantagem, Fla e Inter seguiram dominando. Gabriel não alcançou cruzamento, enquanto Bruno Henrique subiu alto em cobrança de escanteio, mas acertou o travessão. Na Colina Histórica, Yuri Alberto chutou sem ângulo e deu trabalho para Fernando Miguel. Até então iguais, o destino dos jogos interligados começou a tomar rumos distintos aos 19 minutos, no Maracanã. Na primeira chance alvinegra no jogo, Araos deu passe na medida para Léo Natel deslocar Hugo e empatar.

Parecendo saber que a vantagem de pontos aumentava, o Inter controlou o meio-campo e dificultou qualquer infiltração aguda vascaína. O Colorado finalizou nove vezes na etapa inicial, mas nenhuma com grande perigo. Apesar do posicionamento defensivo do Corinthians atrapalhar, o Flamengo ainda seguiu superior. Beirando os 70% de posse de bola, o rubro-negro trocava passes em busca de espaço. Quando a pelota, enfim, chegou, Arrascaeta não aproveitou. Os paulistas tentavam, sem sucesso, contra-atacar. Para os cariocas, restou a tentativa de longe de Everton Ribeiro para fora, aos 45.

No Maracanã, o minuto nove voltou a ser crucial no segundo tempo. Everton Ribeiro pegou rebote dado por Cássio após chute colocado de Bruno Henrique e cruzou na medida para Gabigol desempatar. Com dois lances duvidosos, o VAR demorou quatro minutos para validar as posições e o gol rubro-negro. Enquanto isso, em São Januário, o Inter esperava o Vasco no campo de defesa em busca de ataque fatal. Até os 15 minutos, o Cruzmaltino apenas rondava a área sem achar espaços para infiltrar. O Colorado, por sua vez, fazia um jogo de xadrez, mas não dava sequência aos contra-golpes.

O ambiente monótono de São Januário era antagônico à movimentação no Maracanã. O Corinthians se soltou e assustou com Otero e Ramiro. Apostando na velocidade, o Flamengo ameaçou com Gabriel tirando tinta da trave de Cássio. Autor do gol alvinegro, Léo Natel perdeu boa chance. Aos 33, as atenções voltaram para São Januário. Cano foi derrubado por Victor Cuesta na área e o VAR novamente foi protagonista. Foram três minutos de checagem até a confirmação. O argentino foi para a bola, mas bateu muito mal e mandou para fora.

No Maracanã, Flamengo e Corinthians empilhavam chances criadas e perdidas. Pedro, duas vezes, e Vitinho tiveram chance de matar a partida, mas desperdiçaram. Do lado alvinegro, faltou qualidade no último passe. Em São Januário, o Inter fez um abafa nos minutos finais. Peglow e Thiago Galhardo perderam em sequência. Na segunda chance que teve, o camisa 17 não desperdiçou e chutou colocado para garantir a vitória colorada. Na 36ª rodada repleta de emoções, os líderes venceram, mantiveram a diferença na tabela e deixaram tudo em aberto.

“Estamos preparados para ser campeões. Temos uma semana para focar no Flamengo, um grande clube. Temos duas finais. Independentemente do que vai acontecer, é um lindo caminho que trilhamos”, sentenciou Thiago Galhardo. “Estamos nessa direção, concentrados naquilo que podemos fazer. Estamos preparados para receber o Inter e fazer um grande jogo. O Flamengo precisa das 38 rodadas para ser campeão e estamos preparados. Passo a passo”, avaliou Diego.



Confronto direto entre Inter e Fla terá cara de grande final

crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Os resultados conquistados por Flamengo e Internacional na 36ª rodada mantiveram a possibilidade de o título do Campeonato Brasileiro ser definido no próximo domingo. Em confronto direto que ganhou cara de final da competição nacional, cariocas e gaúchos se enfrentam, às 16h, no Maracanã. Quando a bola rolar para um novo jogo decisivo no Rio de Janeiro, o Colorado estará em vantagem.

Com 69 pontos, o Inter pode garantir a taça com uma vitória. Para o Flamengo, somente os três pontos interessam. Com 68 somados, o rubro-negro ultrapassaria os gaúchos e sairia em vantagem em uma hipotética definição na 38ª rodada. O último certame de jogos também definirá o campeão em caso de empate entre os dois postulantes à taça no Maracanã. Nas partidas derradeiras, os cariocas visitam o São Paulo, enquanto os gaúchos recebem o Corinthians.

Flamengo e Internacional, porém, terão dores de cabeça pela frente. Com Victor Cuesta suspenso e Rodrigo Moledo lesionado, o Colorado irá para a partida decisiva com a zaga reserva. No rubro-negro, a preocupação é no setor ofensivo. Gabriel, com uma torção no joelho, e Arrascaeta, com um incômodo no tornozelo, deixaram o campo no segundo tempo e serão reavaliados hoje.

Cientes dos possíveis problemas, os técnicos Rogério Ceni e Abel Braga terão uma semana para preparar os times. “Vamos recuperar esses jogadores até, no máximo, amanhã, e começar um trabalho mais forte. Foco não falta. É uma decisão que começa no Maracanã e, Deus queira, termina no Morumbi”, ressaltou o rubro-negro. “Sei que domingo o campeonato só acaba se for para nós. Dependendo do resultado que acontecer, vamos levar para o último jogo. Vamos para fazer a nossa partida”, analisou o colorado. (DQ)



Vasco pedirá anulação da partida

A polêmica envolvendo o primeiro gol do Internacional na vitória contra o Vasco terá continuidade nos tribunais. Tão logo a partida acabou, o Cruzmaltino informou que irá tentar a anulação da partida. A alegação vascaína é de um possível prejuízo pela inoperabilidade do VAR. Segundo o texto, assinado pelo presidente Jorge Salgado, a falha na câmera que serviria para analisar um possível impedimento de Rodrigo Dourado no lance “feriu de morte a lisura da partida”. Os cariocas, agora, terão que provar que o caso vai além de uma falha técnica.