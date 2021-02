Brasília enfrenta time do Zé

MN Maíra Nunes

Com o sonho vivo de classificação aos playoffs da Superliga feminina 2020/2021, o Brasília Vôlei encara o São Paulo FC/Barueri hoje, às 20h, no Ginásio José Corrêa, em Barueri (SP). A partida válida pela oitava rodada do segundo turno será transmitida pelo SporTV.

No primeiro confronto nesta temporada, em dezembro, o time paulista bateu o brasiliense de virada, por 3 sets a 1. Desde então, o representante do Distrito Federal vem em uma crescente.

“Viemos de uma sequência de jogos duríssimos contra Pinheiros e Curitiba, mas, apesar da última derrota, temos evoluído em muitos aspectos”, analisa Rogério Portela, técnico do Brasília. No último compromisso pela Superliga, o time da capital federal perdeu para o Curitiba, mas fez um jogo eletrizante em que o resultado foi definido apenas no tie-break. O treinador da equipe candanga espera encontrar mais um adversário duríssimo em Barueri. o Brasília conta com sete vitórias em 18 jogos. Com 21 pontos, ocupa a oitava posição, a última vaga para a fase eliminatória da competição.

O mandante da partida é o elenco comandado por José Roberto Guimarães, também comandante da Seleção feminina. O time é sexto colocado na classificação com 31 pontos (11 vitórias em 18 partidas). “Será outro adversário direto, estamos cientes que não será nada fácil, mas estamos nos preparando para aproveitar a oportunidade de ter um bom resultado, que será muito importante para nós nesse momento”, ressalta Rogério, sobre a equipe paulista.