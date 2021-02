A um passo do rebaixamento

CB Correio Braziliense

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

Corinthians e Vasco protagonizaram, ontem, uma das partidas mais dramáticas do Campeonato Brasileiro de 2020. A partida disputada na Neo Química Arena, válida pela 37º rodada do Brasileirão, terminou em 0 x 0 e, praticamente, empurrou o time carioca para a Série B do Brasileirão.

Os dois times entraram em campo com objetivos bastantes distintos. Enquanto o Timão, em 11º lugar na tabela, se via obrigado a vencer para seguir com chances de ir à Libertadores. O Cruzmaltino, na 17º posição, quatro pontos atrás de Fortaleza e Bahia, era o primeiro dentro da zona de degola e precisava vencer para evitar o rebaixamento.

Com o empate, apenas um milagre pode afastar o Vasco da sua quarta queda para a segunda divisão. O clube somou apenas um ponto, 38, e ficou a três do Fortaleza — primeiro fora do Z-4, com 41. Diante do resultado pífio, o time de Vanderlei Luxemburgo ainda tem uma chance remota de não cair. Além de vencer, ele dependerá da queda do Fortaleza diante do Fluminense na próxima quinta-feira. Mesmo assim, o Cruzmaltino teria de tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Ou seja, um milagre.

Desculpas

Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, se apegar a chance matematicamente remota seria mais uma forma do clube mentir para os torcedores. Após a partida, o técnico admitiu o rebaixamento e pediu desculpas à torcida vascaína. “Não tem como mentir. O Vasco tem que fazer 12 gols, o Brasil tomou de sete e foi um aborto. Não vamos jogar contra uma equipe de várzea. Temos que ser realistas e não passar mentira para o torcedor”, disse o treinador.

Recordista em títulos brasileiros, Luxemburgo também se colocou à disposição para ajudar na "reconstrução de um gigante".

Por ironia do destino, o Vasco poderá ser rebaixado justamente em casa, no estádio São Januário. A última partida da temporada será disputada na próxima quinta-feira, às 21h30, contra o Goiás.