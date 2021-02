Uma final entre amigos dos anos 1980

CB Correio Braziliense

A final da Copa Verde entre Brasiliense e Remo, hoje, às 16h, no Mangueirão, em Belém, com transmissão da TV Brasil, opõe, pela segunda vez em quatro dias, amigos que jogaram juntos na era dourada do Grêmio nos anos 1980.

Com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 x 0, domingo, no Mané Garrincha, o técnico do Brasiliense, Vilson Tadei, 66 anos, conquistou o Campeonato Gaúcho de 1980 e o Brasileirão de 1981 com Paulo Bonamigo. O comandante do Remo precisa derrotar o colega por dois gols de diferença para ser campeão. Por um, haverá pênaltis.

Tadei era praticamente o dono do meio de campo do Grêmio. Camisa 10 no título nacional de 1981. Seis anos mais jovem, Bonamigo despontava nas categorias de base do time tricolor. Além do título inédito, o campeão terá o privilégio de estreará na Copa do Brasil na terceira fase.

Em entrevista ao Correio, Bonamigo exaltou a relevância de Tadei para o Grêmio. “Só tenho grandes lembranças. Éramos jovens. O Vilston Tadei havia sido campeão brasileiro pelo Grêmio, em 1981, tinha experiência e sempre incentivou muito os volantes que estavam subindo e treinavam ou às vezes jogavam com ele. A turma jovem do Grêmio era uma safra muito boa, e o Tadei foi espetacular no sentido de incentivar, orientar. Era um meia com muita personalidade e liderança. Por isso, é um grande treinador”.

Vilson Tadei também tem boas lembranças de Bonamigo. “Fomos campeões juntos no Grêmio. Bonamigo era um jogador de muita força, muito boa gente. No Brasileirão de 1982, ele jogou o campeonato todo, mas se lesionou no primeiro jogo da final (contra o Flamengo), então, eu joguei os dois últimos jogos, mas não conseguimos o bi. Uma pena”, recorda Tadei ao Correio.

Questionado sobre a sensação de duelar com Bonamigo como técnico em uma final, Tadei pondera. “Tranquilo, fantástico e inédito”, emociona-se ele, que pode ser campeão pelos dois maiores rivais do DF na mesma temporada. Em agosto, conquistou o Candangão como técnico do Gama.

Mentor da volta do Remo à Série B e vice da Série C 2020, Bonamigo também celebra a final. “Ficofeliz de reencontrar ex-jogadores com quem tivemos a chance de atuar. Tanto Tadei como eu, quando trabalhamos na escola gaúcha, vimos muitos jogadores, Cuca, Cristóvão (Borges), Renato (Gaúcho), Caio Júnior, se transformarem em treinadores. Tadei é uma satisfação maior porque fez a carreira dele em São Paulo. Agora, estou tendo a felicidade de enfrentá-lo numa Copa Verde. Muita alegria”. (MPL)