Brasiliense bate Remo nos pênaltis e sagra-se campeão da Copa Verde

MN Maíra Nunes

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Após a vitória por 2 x 1 no jogo de ida, o Jacaré foi ao Estádio Mangueirão, em Belém, na tarde desta quarta-feira (24/2), com a vantagem do empate para levantar a taça da Copa Verde. O representante do Distrito Federal começou o jogo muito recuado, sofreu o gol no primeiro tempo e voltou melhor após o intervalo. Logo no início do segundo tempo, empatou a partida e vivia o melhor momento quando o lateral esquerdo Balotelli foi expulso pelo segundo cartão amarelo, após cometer uma falta dura. O Remo achou o gol no lance seguinte, devolvendo o resultado por 2 x 1. Na decisão nos pênaltis, a atuação do goleiro Sucuri foi premiada e sagrou o Jacaré campeão pela primeira vez na competição.

O Brasiliense entrou em campo com uma proposta defensiva, mas apenas se defendeu no primeiro tempo. O time chegou ao gol adversário em apenas dois lances antes do intervalo. O primeiro por meio de um cruzamento do lateral Diogo direto nas mãos do goleiro Vinícius e o outro com um chute sem perigo de Zé Love, já aos 42 minutos. Com maior posse de bola, o Remo imprimiu um bom volume de jogo, fazendo o goleiro Sucuri trabalhar bastante. Aos 25 minutos, o Leão deixou tudo igual na disputa. O zagueiro Fredson marcou, de cabeça, após cruzamento do camisa 10, Felipe Gedoz, na segunda trave.

Aos 10 minutos, porém, o Remo assustou pela primeira vez na partida. A defesa do Brasiliense errou e a bola ficou com Hélio, que recebeu na área e bateu cruzado. Sucuri salvou o Brasiliense com bela defesa. Oito minutos depois foi a vez de Gedoz quase deixar o dele. O meia cobrou uma falta na entrada da área do Brasiliense que passou rente ao travessão. A pressão exercida pelos donos da casa surtiu efeito aos 25 minutos. Com 1 x 0 para o Remo a partida seria decidida nos pênaltis. Logo depois de o Leão abrir o placar, Balotelli, lateral esquerdo do Brasiliense, levou carão amarelo.

O técnico Vilson Tadei conseguiu chacoalhar o elenco no intervalo. Com uma postura mais ofensiva, o Brasiliense empatou a partida logo aos 5 minutos do segundo tempo. Diogo escapou pela direita e cruzou na cabeça de Zé Love. O atacante cabeceou com espaço entre os dois zagueiros dentro da pequena área e balançou a rede. Assim o placar agregado apontava 3 x 2 para o Jacaré. Mas o bom momento do clube do Distrito Federal durou pouco. Aos 14 minutos, Balotelli chegou duro com carrinho em cima do Hélio e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o Brasiliense com um jogador a menos.

Para piorar a situação dos visitantes, o Remo voltou a abrir vantagem no jogo. Gedoz cobrou falta dentro da área. Fredson resvalou na bola, que sobrou para o zagueiro Rafael Jansen finalizar com força para o gol. O goleiro Sucuri ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente. Com o resultado parcial, a decisão caminhava para as cobranças de pênaltis. Mesmo assim, a reação do técnico do time de Taguatinga à expulsão de Balotelli foi substituir Luquinhas e Zé Love por Jefferson Maranhão e Peu, fechando o time na defesa. Por mais que tenha levado sufoco, a estratégia de Vilson Tadei levou a decisão para os pênaltis.

Siqueira perdeu a segunda cobrança para o Remo, mas o Sandy também desperdiçou em seguida para o Brasiliense. O restante de cada time reverteu os primeiros cinco pênaltis. Nas cobranças alternadas, Diogo reverteu para o Jacaré e o goleiro Sucuri defendeu a finalização de Wellington Silva, sendo o herói do título inédito do time candango na Copa Verde. Além da conquista, muito comemorada entre os jogadores, o Jacaré garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2021. De quebra, o Real Brasília herda uma vaga na primeira fase da competição nacional, por ter ficado em terceiro lugar no Candangão.

O Brasiliense foi o segundo clube do DF a conquistar a Copa Verde. Em 2014, o Brasília venceu o Paysandu na final, também com direito à emoção, pois o título foi decidido nos pênaltis. Já o Remo fica com o terceiro vice-campeonato da temporada 2020 (além da Copa Verde, perdeu na decisão da Série C e do estadual).