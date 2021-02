Fla e Inter podem quebrar tabu que dura desde a Era Zico e Era Falcão

MP Marcos Paulo Lima DQ Danilo Queiroz

Flamengo ou Internacional podem dar fim, nesta quinta-feira (25/2), aos tempos de saudade. Inspirados em odisseias lideradas pelos principais mitos de suas histórias, os clubes carioca e gaúcho jogam na tentativa de resgatar vitoriosos enredos. No rubro-negro, o objetivo é igualar a vitoriosa geração da Era Zico e ser bi do Campeonato Brasileiro em edições seguidas depois de 37 anos. Para o Colorado, a missão é sair da fila de 41 anos sem título na Série A. O último, em 1979, foi conquistado pelo icônico time regido pelo maestro Paulo Roberto Falcão.



Para isso, Fla e Inter terão pela frente mais 90 minutos de Brasileirão. Às 21h30, o líder e atual campeão Flamengo, conduzido por Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, precisa de uma vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, para conquistar o segundo bicampeonato brasileiro da história. No mesmo horário, no Beira-Rio, o Inter, de Edenilson, Patrick e Yuri Alberto, receberá o Corinthians precisando triunfar e torcer por um tropeço carioca para voltar a comemorar o título do principal torneio do país.

Os principais times da história de Inter e Flamengo povoam o imaginário dos torcedores. Neste ano, as lembranças voltam à tona, principalmente, pela oportunidade de repetir conquistas não testemunhadas por gerações de colorados e rubro-negros. Falcão e Zico foram o suprassumo de momentos venerados, até hoje, pelas duas torcidas. Qualquer semelhança passou a ser vista como bom presságio. Assim como no ano do único bicampeonato nacional, por exemplo, o Flamengo decidirá o título longe de casa. Em 1982, foi campeão contra o Grêmio, no Olímpico, antiga casa tricolor. As sete demais taças foram consumadas no Maracanã.

Na conquista de 1979, o Colorado, de Falcão, iniciou a campanha cercado de desconfiança pela péssima campanha no Estadual daquela temporada. Porém, no decorrer da competição, o clube gaúcho aprimorou seu futebol para se tornar o único time do país campeão brasileiro sem perder nenhuma partida, algo jamais repetido até os dias atuais. Mesmo não sendo de forma idêntica, o atual Colorado também atravessa uma fase de reestruturação. Em 2017, o Inter passou pelo pior momento de sua história ao disputar a Série B. Após subir, o time vem buscando recuperar o protagonismo nacional.

No Flamengo, as comparações com o histórico time dos anos 1980 passaram a ser frequentes conforme o time subia de patamar. Com a série de conquistas, o cenário é cada vez mais fidedigno. Na temporada 2019, o clube rubro-negro repetiu o feito de 1981 ao conquistar a Libertadores, tirando o clube da fila de 38 anos sem a conquista do título continental. No mesmo ano, arrematou o Campeonato Brasileiro. Nesta edição, o elenco rubro-negro pode, mais uma vez, proporciona aos torcedores uma sensação vivida somente na era do brilhantismo de Zico e companhia.

Ao contrário da lógica do momento e da classificação, os dois terão adversários com razões para oferecer resistência. O Corinthians mira o nono lugar do Brasileirão. A posição estratégica daria o atalho de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O São Paulo visa concretizar lugar na fase de grupos da Libertadores.

As rivalidades também são motivos para colocar pedras nos caminhos dos rivais. O Timão leva a campo a polêmica vivida com o Inter no Brasileirão 2005. E o Tricolor defende tabu contra os cariocas: não perde para o Flamengo desde 2017. No Morumbi, a escrita começou em 2011 e perdura. O time paulista é o principal algoz rubro-negro na temporada.

Os técnicos também têm motivos pessoais para brilhar. Ídolo do São Paulo, o ex-goleiro Rogério Ceni jogou 25 anos no clube. Festejou vários títulos no Morumbi. No estádio, ele pode concretizar o principal feito como treinador. Aclamado melhor treinador da história do Inter, Abel Braga venceu estaduais, Libertadores e Mundial com o Colorado. Nesta noite, pode ser campeão brasileiro justamente em casa na disputa contra os cariocas — de onde saiu como vilão, em 2019. Neste cenário que mescla fatores como o saudosismo dos anos 1970 e 1980, Flamengo ou Internacional oferecerão tributo ao deus Zico ou ao deus Falcão no último capítulo do Brasileirão 2020.

O que vale cada jogo? A bola rola às 21h30, desta quinta-feira (25/2)!

Fluminense x Fortaleza

Os cariocas ainda sonham com uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para os cearenses, a meta é a permanência na Série A e um lugar na Sul-Americana.

Vasco x Goiás

O Cruzmaltino ainda tem chances de permanecer na elite, mas, para isso, precisa tirar 12 gols de saldo. Rebaixado, o clube goiano cumpre tabela.

São Paulo x Flamengo

O Rubro-Negro precisa apenas de uma vitória para concretizar o título brasileiro. Para o Tricolor, a meta é a fase de grupos da Libertadores.

Bragantino x Grêmio

Enquanto o Massa Bruta busca apenas o nono lugar e tem vaga assegurada na Sul-Americana, o Tricolor pode alcançar a fase de grupos da Libertadores.

Atlético-MG x Palmeiras

Já classificados para a fase de grupos da Libertadores, os times mineiro e paulista não tem mais pretensões no Brasileirão.

Internacional x Corinthians

O Colorado precisa vencer e torcer por um tropeço do Flamengo para ser campeão. O Timão ainda pode chegar ao nono lugar.

Bahia x Santos

Praticamente livre do rebaixamento, o time baiano briga por uma vaga na Sul-Americana. O alvinegro praiano apenas cumpre tabela.

Athletico-PR x Sport

Também sem maiores preocupações com o Z-4, os pernambucanos buscam a Sul-Americana. O Furacão já está na competição e visa o nono lugar.

Ceará x Botafogo

Com o Vozão classificado para a Sul-Americana e o alvinegro carioca rebaixado, o jogo será tão somente um cumprimento de tabela.

Atlético-GO x Coritiba

O cenário de marasmo se repete entre goianos e paranaenses. O Dragão está na Sul-Americana e o Coxa rebaixado para a segunda divisão.

