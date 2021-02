O aroma do bi

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Nelson Almeida/AFP)

Hoje, os flamenguistas estão vivendo, mais uma vez, sensações proporcionadas somente pelos deuses rubro-negros. Depois de 38 anos, o Flamengo voltou a conquistar dois títulos do Campeonato Brasileiro de forma consecutiva. Assim como na conquista da Libertadores de 2019, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique e companhia repetiram mais um feito alcançado pela geração liderada por Zico, Nunes, Adílio e Júnior. A confirmação do bi do Campeonato Brasileiro veio de forma dramática, ontem, com derrota para o São Paulo, por 2 x 1, no estádio do Morumbi. A melancolia do tropeço, ao fim, virou comemoração.

A confirmação do título veio após um campeonato disputado ponto a ponto até a última rodada. Com semelhanças do título de 2009, o Flamengo oscilou durante boa parte da competição, se encontrou no final e fez disputa ferrenha, principalmente, com o Internacional, líder por 17 vezes e rival com quem dividiu as atenções na tela dividida dos jogos da 38ª rodada. Por fim, a liderança por somente duas jornadas do Brasileirão foi suficiente para a festa carioca tomar as dependências do estádio da Zona Sul paulista. O sorriso amarelo pela revés fora de casa começou a tomar outro tom tão logo a ficha da taça caiu.

Precisando de uma vitória simples para conquistar o título, o Flamengo começou o jogo utilizando uma de suas principais características e permaneceu com a bola no pé. Com a pouca vibração ofensiva coração dos flamenguistas acelerou acima da média aos 18, quando a arbitragem checou possível pênalti de Isla em Luciano. Rodrigo Toski, porém, nada marcou. Sem espaço para infiltrar, o rubro-negro acuou o São Paulo e arriscou em chutes de longe. Com um olho no Beira-Rio, os jogadores do time carioca sem condição de jogo vibraram com o pênalti não marcado para o Inter.

Toda a emoção ausente nos primeiros minutos ficou reservada para os cinco finais da etapa inicial. Aos 40, Filipe Luis cobrou escanteio e a bola chegou em Gabriel. O camisa 9 se esticou, mas mandou para fora. Em dois minutos, os rubro-negros foram da euforia à preocupação. No Beira-Rio, o Inter marcou com Yuri Alberto, mas o tento foi anulado por impedimento. O alívio, porém, durou pouco. Em cobrança de falta, Hugo Souza armou mal a barreira e Luciano cobrou no canto onde ele estava para abrir o placar no Morumbi. Mesmo com a derrota, o Fla seguia líder na composição dos resultados.

Ciente da necessidade de reverter o resultado para não precisar de combinações com o jogo do Inter, o Flamengo voltou em cima e empatou com cinco minutos. Arrascaeta cobrou escanteio, Gustavo Henrique escorou e a bola encontrou o predestinado Bruno Henrique: 1 x 1. Na ânsia de sair jogando, Hugo Souza cometeu novo erro. O camisa 45 tentou passe pelo alto, mas mandou no peito de Daniel Alves. Com a zaga rubro-negra saindo, Pablo surgiu livre para reencontrar as redes após 15 partidas. A última vítima havia sido, justamente, o rubro-negro pela Copa do Brasil. O drama carioca voltou à escala máxima.

A vantagem fez o São Paulo voltar a se concentrar na entrada da área e o Flamengo apelou para bolas alçadas. Em uma delas, Bruno Henrique mandou rente à trave. A tensão, nítida em campo, parecia prender a perna dos rubro-negros em campo. Com a falta de efetividade carioca, as vibrações se voltaram para a manutenção do resultado do Beira-Rio. No banco de reservas, um celular atualizava os atletas de cada lance do concorrente. A ação chegou, inclusive, a ser repreendida pela arbitragem. As tentativas do time da Gávea não importavam mais e a real vibração veio, mesmo, à confirmação de novo impedimento de gol Colorado e no apito final no Rio Grande do Sul.