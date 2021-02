Brasília Vôlei sofre revés

CB Correio Braziliense

Brigando por uma vaga nos playoffs da Superliga Feminina, o Brasília Vôlei sofreu um revés, ontem. O time candango viajou até Bauru para enfrentar o Sesi-Bauru, no ginásio Panela de Pressão, em partida válida pela penúltima rodada da fase de classificação, e perdeu por 3 sets a 0 (parciais de 25 x 14, 25 x 21 e 25 x 22). Desligado no início da partida, o time candango não ofereceu grande resistência. Quando se reencontroou, esbarrou no bom momento do adversário paulista. Com o resultado, clube do Distrito Federal segue ocupando o oitavo lugar — última posição que garante vaga na próxima etapa do torneio nacional.

Com o adversário em bom momento e na quarta posição da classificação, o Brasília Vôlei não conseguiu oferecer grande resistência na partida. No primeiro set, as candangas sofreram com os ataques da central Adeníza e perderam por 25 x 14. Mais ligadas, as brasilienses aumentaram o ritmo e chegaram a liderar parte da segunda parcial, chegando a vencer por 17 x 14. As bauruenses, porém, se recuperam para virar o placar e vencer por 25 x 21.

O terceiro e último set do jogo foi marcado pelo equilíbrio e, pela primeira vez, nenhum time conseguiu abrir mais de dois pontos de frente. O ritmo foi mantido até a casa dos 20 pontos, momento em que o Bauru saltou na frente e controlou a partida até fechar em 25 x 22. Na próxima rodada, a derradeira da primeira fase, o Brasília Vôlei volta a jogar em casa e recebe, na sexta-feira, o Itambé Minas, às 21h30, no Sesi Taguatinga.