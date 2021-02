CB Correio Braziliense

Candangão

Formosa x Taguatinga

No último dia de bola rolando antes da paralisação da rodada, Formosa e Taguatinga se enfrentam, às 15h30. O Tsunami do Cerrado conta com o fator casa para se reabilitar de derrota na estreia para o Unaí. Com três pontos somados na primeira rodada, o Taguatinga sonha com nova vitória para viabilizar uma das quatro vagas do Grupo B na segunda fase do torneio local.

Santa Maria x Unaí

No Bezerrão, às 15h30, Santa Maria e Unaí jogam pela sobrevivência. Potenciais candidatos ao rebaixamento em seus respectivos grupos, os times miram a vitória para abrir margem na distuta. Em busca da primeira vitória, a Águia se reforçou com a contratação do rodada atacante Weslley Brasília. Na primeira viagem ao DF, o Periquito vislumbra a segunda vitória na competição.



Mineiro

América-MG x Boa Esporte

Após subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o América-MG quer manter o embalo na disputa do estadual de Minas Gerais. Na estreia, às 19h, o Coelho mira a manutenção do trabalho do técnico Lista, que trouxe bons frutos. A base do time segue a mesma. Em vias contrárias, a missão do Boa Esporte é estrear bem no torneio para esquecer a queda para a quarta divisão do país.

Uberlândia x Cruzeiro

De técnico novo, o Cruzeiro inicia a trajetória no Campeonato Mineiro, às 16h30, contra o Uberlândia. A principal meta de Felipe Conceição e dar rodagem ao elenco da Raposa para a disputa da Série B de 2021. Reformulado, o Verdão aposta no atacante Reis para promover a lei do ex no estádio Parque do Sabiá.



Goiano

Atlético-GO x Goianésia

Em Goiás, o clima é de decisão. Às 16h30, Atlético-GO e Goianésia jogam para definir o título de campeão da temporada 2020. Em busca da taça, o Dragão deve jogar com a base que atuou na Série A do Campeonato Brasileiro. No Azulão, Vanilson desponta como principal esperança de gols. O campeão será definido em jogo único.



Copa do Nordeste

Vitória x Santa Cruz

Às 16h, Vitória e Santa Cruz estreiam na edição 2021 da Copa do Nordeste. O time baiano terá o retorno do volante Guilherme Rend, que ficou fora da reta final da temporada 2020 por lesão. No Tricolor pernambucano, Jordan deve ser mantido como titular do gol mesmo com a regularização de Filipe Silva.