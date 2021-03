Miguel Ramírez assume Inter

CB Correio Braziliense

Miguel Ángel Ramírez, 36 anos, será o novo técnico do Inter. Ontem, o clube divulgou comunicado para informar que o treinador espanhol chegou a Porto Alegre para assinar o contrato e iniciar o trabalho. Ele substitui Abel Braga, que deixou o clube após o fim do Brasileirão — o acerto com Ramírez estava alinhado desde a eleição de Alessandro Barcellos para a presidência.

Na ocasião, o treinador deu uma entrevista coletiva para se despedir do Independiente del Valle, clube que comandava no Equador. "O Sport Club Internacional comunica que o técnico Miguel Ángel Ramírez desembarcou na manhã desta segunda-feira em Porto Alegre para conversar com a diretoria e formalizar seu acerto com o clube”, diz a nota divulgada pelo Inter. O treinador assistiria, ontem, a estreia colorada no Gauchão contra o Juventude, no Beira-Rio.

O Inter ofereceu contrato de dois anos ao espanhol, além de aumento salarial, ainda mantido sob sigilo. No Del Valle, ele ganhava cerca de US$ 50 mil (R$ 280 mil). Ramírez é espanhol de Las Palmas e começou a carreira nas categorias de base do time de mesmo nome da cidade, em 2004. O Independiente del Valle é o primeiro em que ele trabalhou com a equipe principal. Adepto do sistema 4-3-3, o espanhol sugeriu a contratação do ponta chileno Carlos Palacios, 20 anos.