CBF define adversários de Gama e Real Brasília na Copa do Brasil

(crédito: Thais Magalhães/CBF)

O futebol do Distrito Federal está com caminho desenhado na primeira fase da Copa do Brasil 2021. Na tarde desta terça-feira (2/3), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, em sua sede no Rio de Janeiro, os primeiros confrontos do chaveamento da competição nacional e definiu os adversários de Gama e Real Brasília. Outro representante da capital federal, o Brasiliense entra no torneio somente na terceira fase pelo título da Copa Verde.

O alviverde foi o primeiro clube local a ser sorteado. Na chave 3 da Copa do Brasil, o Gama buscará uma vaga na segunda fase contra a Ponte Preta-SP. Por ter pior colocação no ranking da CBF, o time candango terá o direito de definir a classificação como mandante, no estádio Bezerrão. Em contrapartida, a Macaca Campineira jogará com o direito de empatar por qualquer placar para se classificar. Quem seguir adiante, pegará Marília-SP ou Criciúma-SC.

Em 2021, Gama e Ponte Preta se encontrarão na Copa do Brasil pela segunda vez na história do torneio nacional. Na primeira, na temporada 2001, a Macaca eliminou o atual bicampeão do Distrito Federal na segunda fase de 2001 por 2 x 0 no placar agregado. Na ocasião, as duas equipes disputavam a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, o alviverde está na Série D, enquanto o time paulista joga a Segunda Divisão.

Estreante na Copa do Brasil, o Real Brasília foi um dos últimos clubes a ser sorteado. Na chave 10 da competição nacional, o Leão do Planalto terá como adversário o América-RN. Assim como o Gama, o aurianil definirá a vaga na sequência do torneio atuando em casa, no estádio Defelê. O time potiguar poderá empatar para se classificar para a segunda fase. O vencedor do confronto terá como adversário São Raimundo-RR ou Cruzeiro.

A Copa do Brasil 2021 seguirá os mesmos moldes de disputa das últimas temporadas. Nas duas fases iniciais, os classificados serão definidos em partidas únicas. A partir da terceira fase, os times brasileiros da Libertadores, os campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e da Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o nono colocado na última Série A, se juntam aos classificados das etapas iniciais da competição nacional.

As partidas da primeira fase estão programadas para serem disputadas em duas quartas-feiras: 10 e 17 de fevereiro. O restante dos confrontos eliminatórios da Copa do Brasil estão espalhados nos meses seguintes do ano. Já a grande final, disputada em duas partidas, está prevista para acontecer em 20 e 27 de outubro.

Brasiliense

Além de Gama e Real Brasília, o futebol do Distrito Federal também será representado pelo Brasiliense. Porém, por ter se sagrado campeão da Copa Verde, em fevereiro, ao vencer o Remo na decisão, o time amarelo ganhou o direito de entrar na competição somente na terceira fase.

