Paulista

Inter x São Paulo

Focado no mercado da bola com as negociações por Orejuela, Kanu e Miranda para a sequência da temporada de 2021, o São Paulo retorna as atenções, hoje, para o Campeonato Paulista. Às 17h, o Tricolor faz o segundo jogo da era Hernan Crespo com a Inter de Limeira. Com a meta de se recuperar após o tropeço na estreia, o time deve continuar utilizando os titulares.

Santos x Ferroviária

O Santos recebe a Ferroviária, às 17h, na Vila Belmiro, apenas no segundo compromisso válido pelo Campeonato Paulista, mas que pode servir como um último teste para jovens das divisões de base santista. Com o elenco principal de recesso, o alvinegro está em período de transição e utilizará, mais uma vez, uma mescla de atletas revelados na Vila Belmiro e poucos reservas.



Carioca

Botafogo x Boavista

Rebaixado com uma péssima campanha na Série A do Brasileirão de 2020, o Botafogo vira a página e começa, hoje, a tentativa de reconstrução. No primeiro compromisso pelo Campeonato Carioca, o time pega o Boa Vista, às 18h. O jogo no Nilton Santos marcará a estreia do técnico Marcelo Chamusca, contratado para liderar a recuperação alvinegra.

Vasco x Portuguesa

Outro time carioca com presença garantida na Série B de 2021, o Vasco também estreia no Carioca com o objetivo de utilizar o estadual como campo de experimentos. Apresentado, ontem, o técnico Marcelo Cabo deve estar na beira de campo contra a Portuguesa-RJ, às 21h, em São Januário, para comandar o elenco com jovens.



Mineiro

Cruzeiro x Caldense

Após tropeçar na primeira rodada do estadual, o Cruzeiro jogará a primeira em casa, às 21h30, contra a Caldense, no Mineirão. Com relação do time da estreia, o técnico Felipe Conceição deve promover somente uma mudança na Raposa: com Weverton na seleção de base, Ramom deve formar a dupla de zaga celeste com Manoel.



Gaúcho

Grêmio x Brasil

De olho na final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, o Grêmio mandará a campo um time de reservas na estreia do Campeonato Gaúcho. Às 20h, contra o Brasil, na Arena, a tendência é que o Tricolor escale nomes como David Braz, Cortez, Lucas Silva e Everton. Os titulares irão seguir programação de treinos para a decisão do torneio.