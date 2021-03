CB Correio Braziliense

Aos 80 anos, Pelé tomou, ontem, a primeira dose da vacina contra a covid-19. O Rei do Futebol foi imunizado em casa, no Guarujá. Nas redes sociais, Pelé publicou foto do momento em que foi atendido. “Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas”, escreveu Edson Arantes do Nascimento.