Fechado com Galo, Cuca fala de estupro

Novo técnico do Atlético-MG em acordo selado ontem, Cuca quebrou o silêncio sobre o suposto caso de estupro coletivo de 1987, em Berna, na Suíça, quando jogava no Grêmio. À época, uma garota de 13 anos acusou Cuca e outros três jogadores. “Há 34 anos houve um episódio comigo e elas estão vindo como se tivessem acontecido hoje e eu fosse condenado e culpado. Não tenho culpa nenhuma de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher”, disse, em entrevista ao Blog da Marília Ruiz, no Uol. Em 1989, os quatro foram condenados não por estupro, mas pela idade da vítima. Cuca pegou 15 meses de prisão por violência sexual contra pessoa vulnerável (menos de 16 anos), mas não cumpriu a pena, já que o Brasil não extradita seus cidadãos. Em 2004, a possibilidade de execução expirou.