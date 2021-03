Covid e final esvaziam primeiro clássico

CB Correio Braziliense

Rival do Palmeiras no primeiro clássico do Paulistão, hoje, às 19h, pela segunda rodada, na Neo Química Arena, o Corinthians anunciou, ontem, 19 casos de covid-19. Oito são jogadores.

Apesar da alta quantidade de atletas infectados, incluindo titulares como Cássio e Fagner, o clube não poderá pedir o adiamento da partida contra o Palmeiras por ainda ter vários outros nomes disponíveis para escalar o time.

Do elenco profissional, estão contaminados pela doença os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fábio Santos e Fagner, o zagueiro Raul Gustavo, os volantes Gabriel e Ramiro e o atacante Cauê. Segundo o clube, os jogadores e mais os 11 funcionários estão afastados das atividades, cumprem isolamento e estão sob supervisão dos médicos.

Concentrado no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Grêmio no domingo, às 18h, em São Paulo, o Palmeiras mandará a campo um time alternativo a fim de poupar os titulares para o jogo que pode dar ao clube o terceiro título na temporada 2020.