Brasília Vôlei perde "prévia"

Em prévia do confronto que terá pela frente nos play-offs da Superliga Feminina, o Brasília Vôlei perdeu para o Itambé Minas, ontem, por 3 sets a 0 — parciais de 16/25, 23/25 e 23/25 —, na Arena Minas, em Belo Horizonte. Mesmo com mando de quadra, o time candango precisou transferir a partida para Minas Gerais devido ao lockdown imposto pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na capital. O time local chegou a ficar sete dias sem conseguir treinar, já que a medida fechou o ginásio do Sesi de Taguatinga, onde o time realiza os treinamentos.

Com a primeira colocação garantida, o time mineiro começou o jogo com a formação reserva. Aproveitando os erros do Brasília, o Minas não teve grandes dificuldades para vencer o primeiro set com uma diferença confortável. Na segunda parcial, as brasiliense voltaram mais ligadas e deixou o jogo parelho. A equipe candango chegou a estar vencendo por 19 x 14. Porém, as mineiras iniciaram uma reação e conseguiram a virada, colocando 2 x 0 no placar.

O último set do jogo na Arena Minas teve um cenário parecido. O Brasília Vôlei começou melhor e chegou a ter uma diferença de cinco pontos de frente. Entretando, as mineiras novamente buscaram os pontos, desta vez, na base dos bloqueios. O equilíbrio se manteve nos momentos seguintes da partida. Seguras, as líderes se mantiveram na frente e fecharam o jogo.

O time candango, agora, se prepara para os play-offs da Superliga Feminina. Classificado na oitava colocação geral — a última com vaga na mata-mata — com 24 pontos, o Brasília Vôlei terá pela frente mais partidas contra o Itambé Minas. O clube foi o primeiro geral, com 63 pontos somados. Os confrontos da série melhor de três ainda não têm data marcada, mas devem acontecer ainda no mês de março. O vencedor do duelo terá pela frente Osasco ou Curitiba.