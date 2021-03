Verde é a cor da vitória!

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Miguel Schincariol/AFP)

A temporada 2020 do Palmeiras está definitivamente marcada na história do clube. Ontem, o alviverde voltou a vencer o Grêmio, desta vez por 2 x 0, no Allianz Parque, em São Paulo, e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil, se isolando como o terceiro maior vencedor do torneio nacional. No ano em que mais utilizou jovens das categorias de base — 12 ao todo —, o time palmeirense foi premiado e teve como heróis dois garotos formados na Academia de Futebol. Protagonistas da noite, o atacante Wesley e o volante Gabriel Menino, marcaram os gols do título e foram os nomes de maior brilho no jogo.

A conquista da Copa do Brasil coroa uma das melhores temporadas da rica história palmeirense. Antes de garantir o título da competição, o time alviverde havia adicionado a sua galeria os troféus do Campeonato Paulista e da Taça Libertadores da América. A nova festa em casa também consolida o Allianz Parque como trunfo palmeirense em finais. Desde a inauguração do estádio, em 2014, o Palmeiras disputou quatro no gramado de sua arena e levou a melhor em três delas. Por lá, o time também ganhou o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro de 2016.

Nos últimos 90 minutos da decisão, os times revezaram posturas ofensivas. A derrota em casa despertou no Grêmio a necessidade de buscar o resultado e, por centímetros, o primeiro gol do jogo não saiu aos dois. Pepê não alcançou cruzamento. Com 18, Rony tocou para trás e Raphael Veiga marcou, mas o lance estava paralisado por impedimento no início da jogada. Sem acusar o susto, o Tricolor chegou duas vezes em sequência. Primeiro, Maicon demorou para chutar e foi desarmado. Em seguida, Diego Souza cabeceou para defesa de Weverton. Paulo Victor impediu gols verdes duas vezes: aos 28, pegou chute de Veiga em dois tempos e, aos 41, espalmou tentativa de Zé Rafael.

O retorno do intervalo trouxe um Palmeiras com mais sede de gol. Na primeira volta do cronômetro, Raphael Veiga assustou o Grêmio de fora da área. Aos sete, o meia puxou contra-ataque e viu a penetração de Wesley. O atacante dominou e chutou de pé esquerdo. Paulo Victor chegou a espalmar, mas a bola achou as redes: 1 x 0. O Tricolor passou a precisar de dois gols e mexeu para ser mais ofensivo. Porém, honrando o mantra “defesa que ninguém passa” — cantado no hino alviverde —, os palmeirenses cercaram os gremistas e se mantiveram confortáveis. Aos 39, saiu o gol do título. Willian acha Gabriel Menino, que bateu na saída do goleiro e marcou.

Pela quarta vez na história, a Copa do Brasil terminou com o verde do Palmeiras predominando. Desta vez, com um tom especial da força da base. “Quando começamos o mata-mata, tive uma lesão, quase fiquei de fora da temporada inteira. Mas meus companheiros me ajudaram muito para que eu estivesse aqui. Estou na história do time agora. Não tem dimensão para descrever esse momento”, vibrou Wesley. “Um monte de moleque das categorias de base. Subimos ao profissional e estamos fazendo história com títulos. Vai ficar para a vida toda”, completou Gabriel Menino.





Time alcança quarta tríplice coroa da história

A conquista do terceiro título da temporada incendiou o elenco palmeirense. Com um calendário extenso provocado pela pandemia de covid-19 — o time alviverde realizou um total de 78 jogos por seis competições —, o Palmeiras garantiu a quarta tríplice coroa de conquistas de sua história. A atual veio depois de 27 anos com os títulos da Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Paulista. A última vez foi em 1993, quando o clube saiu de uma fila de 17 anos sem taças ganhou um estadual, um Rio-São Paulo e um Brasileiro. As demais foram em 1951 e 1972.

Capitão do Palmeiras, o volante Felipe Melo vibrou com o feito. “É um título importante, que nos coloca de vez na história do clube. É uma tríplice coroa, incluindo uma Libertadores”, disse o jogador. Felipe Melo teve a honra de erguer essas três taças. Na competição sul-americana, o ato comemorativo foi dividido com o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez. Os dois se juntaram para receber o troféu após a vitória sobre o Santos, no estádio do Maracanã.

A tríplice coroa é um feito raro no futebol brasileiro. Entre os casos mais famosos, estão o do Flamengo. Em 2019, o time carioca garantiu o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No futebol paulista, o São Paulo também foi campeão três vezes em 2005: Paulista, Libertadores e Mundial.

Treinador de duas das três conquistas, o técnico Abel Ferreira citou os elementos do período vitorioso. “Trabalho, qualificação, organização, talento e estrutura. Foram essas as muitas palavras que me fizeram aceitar o convite. Ninguém é campeão antes de ser. Ouço os melhores treinadores do mundo dizerem que, para ganhar título, é preciso ter matéria-prima, clube com estrutura forte, organizado e com massa associativa. Foi arriscado, sim, mas quem não arrisca não petisca. Não vim para passar férias, foi mesmo para ganhar troféus”, ressaltou.

O português também relembrou a queda do time no Mundial de Clubes. Apontado como favorito à final, o alviverde acabou sendo eliminado ainda nas semis. “Mesmo após terem sido muito criticados no Mundial, os jogadores tiveram a capacidade de seguir em frente e entender que se aprende em todos os momentos. A derrota do Mundial ficou muito mais presente dentro de mim. Mas fica a sensação do dever cumprido, das pessoas trabalharem felizes. Minha obrigação é retribuir o que o futebol me dá. Tentar ser o melhor homem e treinador possível”, destacou.



Flu na fase de grupos da Liberta

Quem também comemorou bastante o título do Palmeiras foi o Fluminense. Classificado para a Libertadores devido ao quinto lugar alcançado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor aguardava apenas para saber se entraria na segunda etapa ou na fase de grupos. A final da competição nacional seria a responsável por definir os últimos detalhes da participação de times brasileiros no principal torneio da América do Sul. Como os palmeirenses já tinham um lugar garantido nas chaves pelo título da edição continental de 2020, a destinada ao vencedor da Copa do Brasil foi transferida para o Brasileirão e caiu no colo do clube carioca. Derrotado, o Grêmio terá que passar pela fase preliminar e sequer terá tempo de lamentar o revés na final. O time gaúcho estreia na segunda fase contra o Ayacucho, do Peru, já na quarta-feira, em casa. A volta está marcada para 16 de março.