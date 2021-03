Cai um, restam dois

CB Correio Braziliense

(crédito: ThiagoToledo/PontePress)

O futebol candango não tinha três representantes na Copa do Brasil desde 2014. Um está eliminado. Atual bicampeão do Distrito Federal, o Gama perdeu de virada por 2 x 1 para a Ponte Preta, ontem, no Estádio Serra do Lago, em Luziânia. Mandante, o time alviverde era obrigado a vencer para seguir na competição. Abriu o placar no primeiro tempo com Daniel Alagoano, mas o lateral-direito Apodi e o meia Thalles decretaram o placar final. Restam dois times do DF. O Real Brasília receberá o Náutico, hoje, também no Serra do Lago. O Brasiliense entrará no torneio a partir da terceira fase por ter conquistado o título inédito da Copa Verde 2020.

O resultado piora ainda mais a situação econômica do Gama. O clube esperava avançar na competição para ter direito a ganhar R$ 675 mil, valor da cota pela participação na segunda fase. Com a eliminação, o time deixa a competição com os R$ 560 mil da primeira fase. Parte do valor havia sido antecipado ao clube pela CBF durante a Série D do ano passado. O calendário do Gama em 2021 ainda tem Candangão, Série D e Copa Verde.

O Gama abriu o placar na partida de ontem aos 38 minutos do primeiro tempo. Em raro momento de inspiração, o time candango trocou passes e Uéslei tocou a bola para Caíque. O centroavante acionou Daniel Alagoano na direita e ele encheu o pé para abrir o placar no Serra do Lago. A equipe alviverde deixou o campo rumo ao intervalo com a vaga na mão.

No entanto, a Ponte Preta despertou na segunda etapa. Aos 12 minutos, Pedrinho cruzou para a área alviverde e o baixinho Apodi (1,72m) usou a cabeça para empatar o jogo. A pressão aumentou e o Gama não suportou. Aos 38, o senegalês Papa Faye recebeu a bola na esquerda e cruzou. A defesa não afastou a ação ofensiva da Macaca e Thalles finalizou da entrada da área para virar o placar. O goleiro Matheus ainda evitou o terceiro da Ponte em bela defesa. O Gama voltará a campo no domingo contra o arquirrival Brasiliense, às 15h30, em Luziânia.

Estreia

Classificado para a Copa do Brasil graças ao título do Brasiliense na Copa Verde, o Real Brasília disputa pela primeira vez uma competição nacional. Bancado pelo empresário Luis Felipe Belmonte, suplente do senador Izalci Lucas, o dirigente não tem investido apenas no futebol masculino. O time feminino subiu para a Série A1 do Brasileirão. O clube também investe na base. Disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano passado. Tem braços também na liga de futsal e no futebol americano.

O Real Brasília é comandado pelo técnico Edson Souza, comandante do Brasiliense na Série D do ano passado. O ex-meia, campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984, herdou o cargo de Rafael Toledo depois da péssima largada da equipe no Candangão com derrotas para o Ceilândia, por 2 x 1, e para o Capital, por 3 x 0.

“A equipe não começou muito bem, mas vamos tentar reverter esse quadro. Tive o cuidado de assistir a três jogos depois de acertar e tenho que fazer algo diferente porque a coisa não encaixou. A Copa do Brasil é mais um tempero, mais uma motivação para nós termos uma equipe forte, equilibrada e que possa fazer uma bela partida, se possível passar de fase”, disse Edson Souza na chegada ao Distrito Federal. Uma das novidades do Real é o goleiro Deola, de 37 anos. Revelado pelo Palmeiras, ele foi contratado na semana passada pelo time do DF.

O vencedor do duelo entre Real Brasília e América-RN terá pela frente São Raimundo-RR ou Cruzeiro na segunda fase. O time mineiro disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo e espera usar o peso da camisa para superar o time de Roraima, hoje, às 19h15, no Estádio Canarinho, em Porto Velho.



Primeira fase

Ontem

Gama 1 x 2 Ponte Preta

Madureira 0 x 1 Paysandu

4 de julho 1 x 0 Confiança

Rio Branco-ES 2 x 1 Sampaio Corrêa

Cianorte 1 x 0 Paraná

Juazeirense 3 x 2 Sport*

Moto Club x Botafogo**

*Jogo interrompido por falta de energia, aos 52 minutos do segundo tempo

**Não encerrado até o fechamento desta edição

Hoje

15h30

Jaraguá x Manaus

Real Brasília x América-RN

São Raimundo-RR x Cruzeiro

17h

Uberlândia x Luverdense

21h30

Boa Vista x Goiás

Caldense x Vasco