Rio abre e fecha as portas ao Paulistão

CB Correio Braziliense

(crédito: Silvia Izquierdo/AFP - 30/1/21)

Horas depois de o governador de São Paulo, João Doria, anunciar a paralisação do Paulistão devido ao caos na saúde pública do Estado causado pela pandemia do novo coronavírus, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, articular um plano B para dar sequência ao torneio. O destino escolhido é o vizinho Rio de Janeiro.

O cartola consultou o mandatário da Federação de Futebol do Estado do Rio, Rubens Lopes. O pedido chegou à mesa do governador fluminense, Cláudio Castro, que respondeu aos paulistas via secretário de Esportes, Leandro Alves. “O Rio de Janeiro está de braços abertos ao futebol paulista” disse o chefe da pasta.

Duas horas e meia depois de dar aval, Cláudio Castro recuou. "O governador em exercício Cláudio Castro foi consultado sobre abrir estádios do Rio para o Paulistão, mas negou por conta do avanço dos números da Covid no estado", dizia nota oficial.

O vaivém frustrou os times paulistas. Segundo apurou o blog da Gabriela Moreira no portal GE.com, A maioria dos participantes do Estadual teria recebido confirmação de que a competição continuaria, mas no Rio.

A princípio, o Paulistão tem que parar no período de 15 a 30 de março. Consequentemente, a decisão afeta os mandos dos clubes na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana.

“Esclareço que, para este fiml de semana, as partidas programadas estão preservadas, porque ocorrerão sábado e domingo. A interrupção será feita a partir do dia 15, por 15 dias, até dia 30”, disse o governador João Doria (PSDB).

O Governo de São Paulo deixou as portas abertas para novas negociações em caso de queda no número de mortes e de infectados pelo vírus. “Seguiremos o bom diálogo com a FPF. O presidente Reinaldo Bastos é de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens. Ele ampara bastante bem as suas considerações por um comitê que o assessora. É um diálogo construtivo e que não fica cessado com as decisões de hoje. Continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol”, disse Doria.

Palmeiras

Campeão do Paulistão, da Copa do Brasil e da Libertadores na temporada 2020, o time alviverde segue embalado até usando time alternativo. Ontem, venceu o São Caetano, por 3 x 0. Lucas Lima, Breno Lopes e um gol contra de Tony garantiram o triunfo ao alviverde no Allianz Parque. Os titulares estão em recesso depois da série de títulos na temporada.