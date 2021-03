CB Correio Braziliense

Lanterna do Novo Basquete Brasil com apenas 16% de aproveitamento, o Brasília Basquete enfrenta o Bauru, hoje, às 20h, no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, com transmissão do DAZN. O time vem de derrota para o São Paulo por 92 x 46 na quarta. O outro representante da cidade no NBB volta à quadra na segunda-feira. O Cerrado ocupa o 12º lugar com aproveitamento de 29,2%. No jogo anterior, perdeu por 91 x 88 para o Caxias do Sul.