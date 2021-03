Cielo planeja jamais se aposentar

CB Correio Braziliense

(crédito: Christophe Simon/AFP - 20/4/16 )

Cesar Cielo desistiu de subir a montanha. Mas não abandonou a caminhada. O campeão olímpico e mundial descarta tentar uma vaga na Olimpíada de Tóquio, neste ano, porém segue firme com os treinos dentro e fora das piscinas. Ele vai continuar disputando competições de menor porte, com um objetivo um tanto incomum na vida de um atleta: jamais se aposentar.

“Hoje, a Olimpíada não é o meu objetivo. Não abandonei os treinos, apenas não estou treinando como fiz para os Jogos de 2008 e 2012. Estou tentando fazer o meu melhor, mas, hoje, a Olimpíada não é o foco da minha vida”, disse o dono da única medalha de ouro da natação brasileira na história olímpica, na prova dos 50 metros livre, em Pequim-2008.

Há dois anos, ele havia deixado entreaberta a possibilidade de disputar a Olimpíada. Por isso, mantinha os treinos, de intensidade moderada, para o caso de decidir “subir a montanha”, uma metáfora para ilustrar a busca pelo índice olímpico.

Sem a montanha pela frente, Cielo tem outros desafios no caminho, quase tão difíceis quanto buscar a classificação olímpica. O atleta de 34 anos tenta conciliar as braçadas com projetos comerciais e ações sociais. Para tanto, ele impôs a si o ousado objetivo de acabar com a ideia de aposentadoria, algo que vinha nutrindo nos últimos anos.

“Quero um equilíbrio entre dentro e fora da água. Não quero e não pretendo parar de nadar oficialmente. Esta foi uma decisão que tomei bem recentemente. Para ser bem sincero, eu estava brigando bastante com essa transição de carreira, mas eu vi que, para a minha felicidade e para o pessoal lá de casa continuar me aguentando, eu não posso largar a natação”, revelou o atleta, entre risos.

Para conciliar as tarefas, o dono dos recordes mundiais dos 50m e 100m livre optou por disputar competições menores, de nível regional, estadual e até municipal. “Estou treinando uma vez por dia, de segunda a sábado. Pela manhã, estou 100% natação. À tarde, foco no Instituto Cesar Cielo e nos projetos de negócio. Não é um cenário que considero ideal. Treinei muito mais do que estou treinando agora. Mas tem sido suficiente para o que quero disputar.”