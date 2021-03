Real e City nas quartas

CB Correio Braziliense

(crédito: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A Liga dos Campeões tem mais dois classificados para as quartas de final, cujo sorteio dos confrontos está marcado para sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Ontem, Real Madrid e Manchester City uniram-se a PSG, Liverpool, Borussia Dortmund e Porto na lista dos qualificados para a próxima fase. Hoje, às 17h, serão preenchidas as últimas duas vagas. O Bayern de Munique defenderá vantagem de 4 x 1 construída na partida de ida e pode até perder por 3 x 0. O outro duelo será entre Chelsea e Atlético de Madrid. O time inglês saiu na frente por 1 x 0 no primeiro round.

Se Bayern e Chelsea confirmarem presença nas quartas, a próxima fase terá seis campeões do torneio e dois candidatos ao título inédito — PSG, finalista na temporada passada, e Manchester City, semifinalista em 2020. Na Espanha, o atacante brasileiro Vinicius Junior foi o destaque da vitória do Real Madrid por 3 x 1 contra a Atalanta. Em um dos lances, deu início a um contra-ataque em alta velocidade na defesa merengue, recebeu a bola de volta, invadiu a área italiana driblando e finalizou rente à trave do goleiro. A jogada foi lamentada, principalmente, por Sergio Ramos. Em outra pintura, sofreu pênalti e o zagueiro espanhol bateu com firmeza. Benzema e Asensio completaram o marcador. Luis Muriel descontou.

Líder disparado do Campeonato Inglês, o Manchester City manteve o sonho do título inédito na Champions League ao passar facilmente pelo Borussia Monchengladbach, por 2 x 0. O belga Kevin De Bruyne abriu o placar e alemão Ilkay Gündogan consolidou a classificação.