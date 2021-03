Corinthians tenta domar zebra

CB Correio Braziliense

A primeira semana da Copa do Brasil deu sobrevida a um bichinho em extinção no segundo torneio mais importante do país: a zebra. O torneio mal começou e viu equipes da quarta divisão derrubaram um time da Série A e três da B: Sport, Confiança, Goiás e Sampaio Corrêa foram surpreendidos, respectivamente, por Juazeirense-BA e 4 de Julho-PI, Boavista-RJ e Rio Branco-ES.

É uma tendência para a edição deste ano? Não! A Copa do Brasil não tem um campeão surpreendente desde o Paulista, de Jundiaí, em 2005. Há quem considere o Sport (2008) como última surpresa, mas o Leão é um dos grandes — não gigantes — do Brasil.

Portanto, a zebra é, sim, um bichinho em extinção na Copa do Brasil. O Salgueiro é mais um candidato a surpresa contra o Corinthians, hoje, às 21h30, pela primeira fase do torneio. Mandante, o time da casa é obrigado a vencer o Timão para seguir no torneio. A equipe paulista tem a vantagem do empate, mas isso nem sempre é bom negócio. No ano passado, um time pernambucano, o Afogados da Ingazeira, despachou o Atlético-MG.



Primeira fase

Ontem

Sergipe-SE x Cuiabá-MT*

Muricy-AL x Juventude-RS*

Hoje

Rio Branco-ES x ABC-RN

Juventude-MA x Operário-PR

Atlético-BA x Vila Nova-GO

Santa Cruz-RS x JOinville-SC

Guarany-CE x CSA-AL

Picos-PI x Atlético-AC

Galvez-AC x Atlético-GO

Caxias-RS x Fortaleza-CE

Castanhal-PA x Volta Redonda-RS

Goianésia-GO x CRB-AL

Retrô-PE x Brusque-SC

Salgueiro-PE x Corinthians-SP

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Nova Mutum-MT x Tombense-MG

Esportivo-RS x Remo-PA

Amanhã

Porto Velho-RO x Ferroviário-CE

Treze-PB x América-MG

Penarol-AM x Ypiranga-RS

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Caldense-MG x Vasco

Mirassol-SP x Bragantino-SP

Marília-SP x Criciúma-SC

Cascavel-PR x Figueirense-SC

Palmas-TO x Avaí-SC

União Rondonópolis-MT x Coritiba

*Não encerrado até o fechamento desta edição