CB Correio Braziliense

O Minas está na semifinal da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe mineira venceu, ontem, o Brasília Vôlei, por 3 sets a 0 (25/13, 25/17 e 25/16), no segundo jogo do playoff melhor de três pelas quartas de final, na Arena Minas, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time mineiro fechou a série com duas vitórias seguidas em sets diretos.